Tunuyán recibirá una jornada del Consulado Móvil de Bolivia con múltiples trámites

El Municipio de Tunuyán informó que el próximo sábado 18 de julio , de 9 a 17 , se llevará adelante una nueva jornada del Consulado Móvil de Bolivia en la Oficina de Atención al Ciudadano Extranjero , ubicada en el Anexo Municipal , sobre calle La Argentina 600 .

La iniciativa está dirigida a ciudadanos bolivianos residentes en la región y tiene como objetivo acercar los servicios consulares, permitiendo realizar distintos trámites sin necesidad de viajar a la ciudad de Mendoza.

De esta manera, los ciudadanos podrán completar gestiones administrativas de manera más ágil y cerca de su lugar de residencia.

Atención a cargo del Consulado de Bolivia

La atención estará encabezada por la cónsul de Bolivia en Mendoza, Dra. Mónica Roxana Álvarez, junto a agentes consulares, con el acompañamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano Extranjero, a cargo de Claudio Rodríguez.

La actividad es organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Tunuyán y el Consulado de Bolivia en Mendoza, con el propósito de facilitar el acceso de la comunidad boliviana a los servicios consulares.