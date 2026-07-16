16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán recibirá una jornada del Consulado Móvil de Bolivia con múltiples trámites

El Consulado Móvil de Bolivia brindará atención en Tunuyán para facilitar distintos trámites sin necesidad de viajar a la capital provincial.

Consulado móvil de Bolivia (foto ilustrativa).

Consulado móvil de Bolivia (foto ilustrativa).

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán informó que el próximo sábado 18 de julio, de 9 a 17, se llevará adelante una nueva jornada del Consulado Móvil de Bolivia en la Oficina de Atención al Ciudadano Extranjero, ubicada en el Anexo Municipal, sobre calle La Argentina 600.

La iniciativa está dirigida a ciudadanos bolivianos residentes en la región y tiene como objetivo acercar los servicios consulares, permitiendo realizar distintos trámites sin necesidad de viajar a la ciudad de Mendoza.

Qué trámites se podrán realizar

Durante la jornada, los asistentes podrán gestionar diversos servicios consulares, entre ellos:

  • Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.
  • Registro de nacionalidad boliviana por padres.
  • Corrección de certificados de nacimiento y matrimonio.
  • Certificado de antecedentes policiales.
  • Poderes notariales.
  • Asesoramiento en materia migratoria.

De esta manera, los ciudadanos podrán completar gestiones administrativas de manera más ágil y cerca de su lugar de residencia.

Atención a cargo del Consulado de Bolivia

La atención estará encabezada por la cónsul de Bolivia en Mendoza, Dra. Mónica Roxana Álvarez, junto a agentes consulares, con el acompañamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano Extranjero, a cargo de Claudio Rodríguez.

La actividad es organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Tunuyán y el Consulado de Bolivia en Mendoza, con el propósito de facilitar el acceso de la comunidad boliviana a los servicios consulares.

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