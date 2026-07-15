Las amargas portadas de la prensa inglesa tras caer frente a la Selección de fútbol de Argentina: “Crueldad”

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Por Sitio Andino Deportes







La inolvidable remontada de la Scaloneta caló hondo en el orgullo británico, dejando una herida difícil de sanar para los inventores del fútbol. Los principales medios de la prensa del Reino Unido no ocultaron su absoluta desazón y plasmaron en sus portadas palabras de dolor, furia táctica y rendición ante la jerarquía del seleccionado capitaneado por Lionel Messi.

"Corazón roto": la agónica caída bajo la lupa de los diarios ingleses La prensa británica coincidió en calificar el desenlace en Atlanta como un golpe de extrema "crueldad". Medios históricos como The Telegraph y The Sun titularon con lamentos sobre el "sueño roto" de una generación que acarició la final hasta el minuto 85. La desolación se apoderó de las crónicas al relatar cómo la Selección de fútbol de Argentina revirtió el marcador en apenas siete minutos, sellando el 2-1 definitivo con el letal cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento del Mundial 2026.

Las críticas más feroces apuntaron directamente al entrenador Thomas Tuchel. Diarios como Express lo señalaron como el gran responsable de la derrota debido a sus planteos defensivos sobre el cierre del partido, calificando el desenlace como una "derrota humillante". Por su parte, la frustración también se trasladó a las tribunas del Mercedes-Benz Stadium, donde el Daily Mail retrató a un quebrado David Beckham tomándose el rostro en un palco junto a su esposa Victoria tras el pitazo final.

Entre el elogio a Lionel Messi y la bronca por los festejos A pesar de la amargura por la eliminación, algunos portales decidieron rendir cuentas ante la categoría del capitán argentino:

Elogios inevitables: El diario The Sun sorprendió en su portada con un destacado título que rezaba "Otro excelente Messi", reconociendo que el astro de la Scaloneta guio con maestría la remontada que deposita al combinado nacional en su tercera final de Copa del Mundo personal.

El diario The Sun sorprendió en su portada con un destacado título que rezaba "Otro excelente Messi", reconociendo que el astro de la Scaloneta guio con maestría la remontada que deposita al combinado nacional en su tercera final de Copa del Mundo personal. Polémica por las Malvinas: El mismo medio británico manifestó su fuerte indignación por las celebraciones del plantel argentino dentro del campo de juego. Catalogaron de "arrogancia" y tildaron de "pancarta repugnante" la tradicional bandera alusiva a las Islas Malvinas que exhibieron los futbolistas y los hinchas en las tribunas de Atlanta. Mientras que en Gran Bretaña dominan las recriminaciones y se preparan para jugar el partido por el tercer puesto frente a Francia, en el país galo la óptica fue diametralmente opuesta. Los medios franceses aplaudieron de pie el carácter de la Scaloneta con un rotundo "Lo han vuelto a hacer". Ahora, el seleccionado argentino viaja rumbo a Nueva Jersey enfocado en la gran cita del domingo ante España en el MetLife Stadium, donde buscará bordar otra estrella dorada.