Sufrimiento, épica y humor: la catarata de memes que dejó la clasificación de la Scaloneta a la final

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Por Sitio Andino Deportes







El agónico triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra paralizó al país y desató una verdadera fiesta que rápidamente se trasladó a las redes sociales. Con el pasaje a la final asegurado, los hinchas sacaron a relucir su clásico ingenio compartiendo cada meme viral para celebrar otra noche histórica en este Mundial 2026.

El sufrimiento transformado en humor: las víctimas preferidas de las redes La victoria por 2 a 1, lograda gracias a un zapatazo agónico de Enzo Fernández a los 85 minutos y un cabezazo salvador de Lautaro Martínez en el descuento, desató un desahogo masivo tras el golpe inicial de Anthony Gordon. Como es costumbre en estas citas de alta tensión histórica, las redes sociales se poblaron de imágenes humorísticas que rescataron desde referencias a Diego Maradona y las Islas Malvinas hasta chicanas directas a las figuras británicas.

Uno de los principales focos del humor de los usuarios fue el cantante Mick Jagger, recurrentemente catalogado por la mística futbolera local como portador de "mala suerte" para su seleccionado cada vez que asiste a un estadio. También la figura de Mirtha Legrand y el streamer Speed formaron parte de los montajes más compartidos por los hinchas, quienes transitaron de la angustia extrema a la euforia absoluta plasmando capturas de series, películas argentinas y reacciones cómicas que retrataron a la perfección las dos caras de la semifinal.

¿Cuándo y contra quién disputará la Scaloneta el partido definitivo del torneo? Tras dejar en el camino a los Tres Leones en una noche que ya quedó grabada en las páginas doradas del fútbol nacional, el combinado dirigido por Lionel Scaloni ya tiene la mira puesta en su próximo y último objetivo. La gran final del campeonato se jugará el próximo domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), donde la Albiceleste se medirá mano a mano contra España para defender la corona obtenida en Qatar.