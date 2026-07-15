Video: el mensaje sobre las Islas Malvinas que apareció tras el triunfo de la Selección Argentina Foto: Captura

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Por Sitio Andino Deportes







La Selección Argentina volvió a protagonizar un partido para el infarto ante Inglaterra y consiguió la clasificación a una nueva final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España. Sin embargo, más allá de los festejos y la euforia por el triunfo, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi protagonizaron un momento cargado de emoción al recibir una bandera con un mensaje sobre la soberanía de las Islas Malvinas y desplegarla sobre el campo de juego a persar de la prohibición de la FIFA.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS pic.twitter.com/04khbHRDal — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026 Momento emotivo de la Albiceleste por las Islas Malvinas Enzo Fernández y Lautaro Martínez se convirtieron en los héroes de un partido que quedará en la historia de la Selección Argentina tras vencer por 2 a 1 a Inglaterra, una de las grandes candidatas al título.

Más allá de la clasificación a una nueva final del mundo, el cierre del encuentro dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Luego de su destacada actuación, Lo Celso y Otamendi recibieron una bandera blanca con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" y, lejos de dejarla a un lado, decidieron desplegarla sobre el césped del estadio ante la mirada del público.

El gesto también cobra relevancia en el contexto de las medidas adoptadas por los organismos de seguridad de Estados Unidos y la FIFA para el torneo, que restringen el ingreso y la exhibición de elementos con mensajes o consignas de carácter político, incluidas las vinculadas a la soberanía de las Islas Malvinas.