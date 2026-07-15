Video: el mensaje sobre las Islas Malvinas que apareció tras el triunfo de la Selección Argentina

LaSelección Argentina volvió a protagonizar un partido para el infarto ante Inglaterra y consiguió la clasificación a una nueva final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España. Sin embargo, más allá de los festejos y la euforia por el triunfo, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi protagonizaron un momento cargado de emoción al recibir una bandera con un mensaje sobre la soberanía de lasIslas Malvinas y desplegarla sobre el campo de juego a persar de la prohibición de la FIFA.
Más allá de la clasificación a una nueva final del mundo, el cierre del encuentro dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Luego de su destacada actuación, Lo Celso y Otamendi recibieron una bandera blanca con la inscripción"Las Malvinas son Argentinas" y, lejos de dejarla a un lado, decidieron desplegarla sobre el césped del estadio ante la mirada del público.
El gesto también cobra relevancia en el contexto de las medidas adoptadas por los organismos de seguridad de Estados Unidos y la FIFA para el torneo, que restringen el ingreso y la exhibición de elementos con mensajes o consignas de carácter político, incluidas las vinculadas a la soberanía de las Islas Malvinas.