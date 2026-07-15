15 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: imperdibles, estas son las 7 cábalas a respetar para que Argentina derrote a Inglaterra

La Selección de fútbol se mide contra los ingleses en la semi del exigente Mundial 2026. Entrá a esta nota si sos cabulero, porque es ideal para vos.

Argentina tiene un duro compromiso en el complicado Mundial 2026.

Argentina tiene un duro compromiso en el complicado Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo se vive con ansiedad. Como ocurrió en Qatar 2022 y en cada gran torneo, miles de hinchas vuelven a repetir las mismas cábalas con la esperanza de no alterar la buena racha de la Selección argentina.

Aunque no existe ninguna prueba de que estos rituales influyan en el resultado, para muchos fanáticos romper una costumbre antes de un partido importante simplemente no es una opción. La ilusión pesa más que cualquier explicación lógica cuando la pelota está por empezar a rodar.

Mundial 2026: la camiseta de la suerte sigue siendo la reina de las cábalas

Hay una regla que parece repetirse en cada casa argentina: la camiseta que ganó, no se cambia. Muchos hinchas utilizan exactamente la misma remera desde el debut y prefieren no lavarla hasta que termine el campeonato por miedo a cortar la racha.

Otros van todavía más lejos. Repiten la misma gorra, el mismo pantalón, las mismas medias o incluso el mismo llavero que llevaron durante los partidos anteriores del Mundial 2026.

El sillón, el asado y hasta el lugar para sentarse tienen dueño

Otra de las cábalas más repetidas consiste en ocupar exactamente el mismo lugar durante los 90 minutos. Cambiar de sillón, de silla o incluso de posición dentro del living es visto por muchos como una invitación a la famosa "mufa".

Lo mismo ocurre con la comida. Hay familias que sostienen el mismo menú durante toda la Copa del Mundo y otras que directamente no aceptan invitados nuevos para evitar romper la rutina que, hasta ahora, acompañó a la Selección argentina.

El grupo de WhatsApp también entra en juego

Las supersticiones ya no viven solamente frente al televisor. En pleno 2026 también llegan al celular. Hay quienes no escriben absolutamente nada en el grupo de WhatsApp hasta que termina el partido y otros prefieren silenciar todas las conversaciones para evitar comentarios que consideren "mufa".

Incluso aparecen reglas curiosas: no mandar memes antes del encuentro, no decir "ya estamos en la final" y jamás burlarse del rival antes de que el árbitro marque el final.

Las cábalas famosas también alimentan la ilusión

Las supersticiones no son exclusivas de los hinchas. En los últimos años se hicieron conocidas varias cábalas alrededor de la Selección argentina, como los caramelos que suele consumir Claudio "Chiqui" Tapia o el uso de palo santo para acompañar la concentración del equipo.

Esos pequeños rituales terminaron convirtiéndose en parte del folclore de la Scaloneta, alimentando la idea de que, cuando las cosas salen bien, nadie quiere cambiar absolutamente nada.

¿Sirven las cábalas?

No existe evidencia científica de que una cábala pueda modificar el resultado de un partido de fútbol. Sin embargo, desde la psicología se reconoce que estos rituales pueden ayudar a disminuir la ansiedad y generar una sensación de control frente a situaciones donde el hincha no tiene ninguna influencia.

Por eso, mientras Lionel Scaloni define el equipo y los jugadores se preparan para enfrentar a Inglaterra, millones de argentinos volverán a repetir exactamente las mismas costumbres. Por las dudas. Porque si algo sobra en un Mundial, además de nervios, es la esperanza de que un pequeño ritual pueda traer un poco de suerte.

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