Javier Milei rechazó dar asueto a los estatales por la semifinal ante Inglaterra

El Gobierno nacional decidió no otorgar asueto administrativo por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , pese al pedido formal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó un cese de tareas desde las 12 para facilitar el seguimiento del partido .

Desde la Casa Rosada aseguraron que la medida “no está prevista” y que no habrá una disposición general que suspenda la actividad en la administración pública . En ese sentido, indicaron que cada organismo podrá organizarse internamente, pero sin afectar la prestación de los servicios .

El planteo había sido elevado mediante una nota dirigida al presidente Javier Milei , con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero , en la que el gremio argumentó que el encuentro “supera el marco estrictamente deportivo” y tiene una fuerte carga cultural e histórica .

El reclamo fue impulsado por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar , quien sostuvo que el partido ante Inglaterra “moviliza el sentir nacional” y amerita una medida excepcional.

AHORA!! ATE DEMANDA AL GOBIERNO UN ASUETO ADMINISTRATIVO A PARTIR DEL MEDIODÍA POR EL PARTIDO ARGENTINA!! El encuentro de mañana entre Argentina e Inglaterra en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de ENORME TRASCENDENCIA CULTURAL e… pic.twitter.com/fnLUv7kUwP

“Demandamos que el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar junto a sus familias”, expresó el dirigente sindical.

En la solicitud formal, ATE planteó que la medida debía alcanzar a toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes y empresas del Estado, aunque aclaró que se garantizarían guardias mínimas para atender urgencias, como ocurre en feriados o fechas especiales.

Además, el gremio remarcó que distintos sectores e instituciones ya estaban adaptando sus horarios para permitir el seguimiento del encuentro, y consideró que el Estado debía actuar en la misma línea.

Rodolfo Aguiar pidió asueto al presidente Javier Milei por el partido entre Argentina e Inglaterra. Foto: X @rodoaguiar

Asueto durante el partido ante Inglaterra: la postura del Gobierno

Pese al planteo, en Balcarce 50 tomaron distancia del pedido sindical y ratificaron que no habrá asueto. La decisión apunta a evitar una paralización de la actividad administrativa en una jornada atravesada por el partido, pero sin medidas excepcionales a nivel nacional.

En ese marco, el presidente Milei seguirá el encuentro desde la Quinta de Olivos junto a su hermana, mientras que parte del equipo de Gobierno lo hará desde la Casa Rosada. En el oficialismo insisten en mantener un perfil bajo durante el Mundial, para evitar interpretaciones de utilización política del seleccionado.

Más allá de la decisión administrativa, el Ejecutivo dispuso un fuerte operativo de seguridad ante la carga simbólica del cruce con Inglaterra. Se reforzó la custodia en puntos sensibles, como la embajada británica, y se monitorearán posibles concentraciones en espacios públicos como el Obelisco.

En el Gobierno reconocen que el partido tiene una dimensión que excede lo deportivo, pero optaron por administrarlo sin medidas extraordinarias en el funcionamiento del Estado. La prioridad, señalaron, estará puesta en garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada.

Fuente: con información de TN