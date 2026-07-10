10 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei sigue ajustando los fondos a las provincias: la baja interanual llegó al 87,7%

Se trata de las transferencias discrecionales que el gobierno realiza por fuera de la coparticipación establecida por ley. Qué sucedió con Mendoza.

Javier Milei sigue recortando los fondos a las provincias: la baja interanual llegó al 87,7%

Javier Milei sigue recortando los fondos a las provincias: la baja interanual llegó al 87,7%

Foto: Prensa Presidencia
Por Sitio Andino Economía

Mientras Javier Milei busca el apoyo de los gobernadores para avanzar con las reformas en el Congreso, nuevamente recortó las transferencias no automáticas a las provincias. Se trata de una baja del 87.7% interanual real, correspondiente al mes de junio.

La foto de unión entre el Presidente y los mandatarios provinciales el 9 de Julio se vio opacada por un nuevo ajuste, con el nivel más bajo desde 2005, que representa $48.300 millones menos. El recorte se da en las transferencias no automáticas que es el dinero que el gobierno nacional le da discrecionalmente a cada provincia, por fuera de la coparticipación establecida por ley.

En lo que respecta al acumulado de los primeros seis meses de 2026, las transferencias también disminuyeron, un 61,8%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la consultora Politikón Chaco. Además, en junio no hubo Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Qué sucedió con el dinero de Mendoza

En el caso de la provincia de Mendoza, la caída en las transferencias no automáticas fue del 7,2% interanual real, por lo que se ubicó como la jurisdicción con el recorte más bajo, seguida por Formosa (-18,7%) y Corrientes (-19,9%). En lo que respecta al resto de Cuyo, San Luis fue la que más transferencias recibió con el 101,3%, acompañada por Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8%).

El recorte más grande lo recibieron: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-99,4%), La Rioja (-94,5%) y Santa Cruz (-93,9%).

Los fondos transferidos estuvieron concentrados en tres programas:

  • Universalización de la Jornada Extendida,
  • Plan de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD),
  • Transferencias a cajas previsionales provinciales (Corrientes).

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