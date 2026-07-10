10 de julio de 2026
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Accidente vial

Terrible accidente vial en Guaymallén entre dos vehículos

Un auto y una camioneta protagonizaron un terrible accidente vial en Guaymallén. El control de alcoholemia a los conductores dio negativo.

Así quedó uno de los autos que protagonizó el siniestro vial.&nbsp;

Así quedó uno de los autos que protagonizó el siniestro vial. 

 Por Pablo Segura

Un impactante accidente vial se registró durante la noche del jueves en Guaymallén, cuando dos vehículos colisionaron en una transitada esquina y uno de ellos terminó dentro de un canal de riego, en tanto que a pesar de la violencia del choque y de la espectacular escena, no se registraron heridos de gravedad.

El siniestro ocurrió cerca de las 20.50 en la intersección de calles Benjamín Argumedo y Paraná, en Guaymallén. Tras el impacto entre un Volkswagen Gol y una Honda CR-V, el automóvil fue desplazado hasta caer al interior del cauce, donde quedó detenido con su frente orientado hacia el norte, en el margen este del canal.

Como parte del procedimiento, ambos conductores fueron sometidos al control de alcoholemia, cuyos resultados arrojaron 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. Una de las acompañantes del Volkswagen fue asistida por personal médico y diagnosticada con politraumatismos leves, sin necesidad de ser trasladada a un hospital.

Cómo fue el accidente vial que terminó con un auto dentro de un canal en Guaymallén

De acuerdo con la información oficial, el Volkswagen Gol rojo circulaba por calle Benjamín Argumedo de oeste a este. Al arribar a la curva ubicada en la intersección con calle Paraná, colisionó con una camioneta Honda CR-V gris que avanzaba por la misma arteria en sentido norte-sur.

Como consecuencia del fuerte impacto, el automóvil perdió el control y terminó dentro del canal de riego ubicado junto a la calzada, generando una escena que llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

El conductor del Gol resultó ileso, mientras que su acompañante recibió asistencia en el lugar por parte del personal sanitario. El médico interviniente diagnosticó politraumatismos leves y determinó que no era necesario su traslado.

Por su parte, la conductora de la Honda CR-V y las tres mujeres que la acompañaban tampoco sufrieron lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 58 de Guaymallén junto con agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente vial.

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