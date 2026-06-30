Grave accidente vial entre dos camiones en San Martín

Un accidente vial entre dos camiones se registró este lunes por la mañana en San Martín, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de calle Guerrero, cuando chocaron dos vehículos de gran porte que circulaban en el mismo sentido, en tanto que pese al fuerte impacto, no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de las 7.30 y tuvo como protagonistas a un camión Scania R400, conducido por A.T.L., de 33 años, y otro vehículo marca Mercedes-Benz .

Según las primeras actuaciones, uno de los conductores habría perdido el control luego de quedarse dormido y terminó impactando contra la parte trasera del camión que circulaba delante.

Como consecuencia del choque, ambos rodados quedaron detenidos sobre la calzada, generando una obstrucción parcial del tránsito en la zona. El conductor señalado como responsable de la colisión resultó ileso y el control de alcoholemia realizado en el lugar arrojó resultado negativo , con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cómo ocurrió el accidente vial en San Martín

De acuerdo con la información preliminar, los dos camiones transitaban por Ruta Nacional 7 cuando se produjo la maniobra que derivó en el impacto. El conductor del Scania habría indicado que se quedó dormido mientras manejaba, situación que provocó que no pudiera evitar la colisión contra el rodado que avanzaba por delante.

Tras el aviso a las autoridades, personal de Policía Vial arribó al lugar para realizar las tareas correspondientes, ordenar la circulación y llevar adelante las actuaciones del caso.

La causa quedó encuadrada como “averiguación accidente vial” y las autoridades trabajan para determinar con precisión la mecánica del hecho. Por el momento, no se registraron heridos ni fue necesario el traslado de personas a centros asistenciales.