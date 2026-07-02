El frío extremo en Mendoza duplicó los accidentes viales y el SEC aumentó su operatividad

El sistema de emergencias fue puesto a prueba por las condiciones climáticas extremas

La ola polar que afecta a la provincia de Mendoza generó un fuerte impacto en la seguridad vial, provocando un aumento significativo en la cantidad de accidentes viales en comparación a una jornada habitual. A pesar de la situación, los hospitales y centros de salud trabajaron con normalidad y con una demanda estable.

De acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Salud de Mendoza , el sistema de emergencias fue puesto a prueba por las condiciones climáticas extremas, que complicaron la circulación en distintos puntos del territorio provincial.

Entre las 6 y las 9 de la mañana , el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) debió intervenir en un total de 64 accidentes viales , una cifra que prácticamente duplica la media diaria registrada habitualmente.

Desde la cartera sanitaria señalaron que el incremento de los siniestros estuvo directamente relacionado con las bajas temperaturas, que afectaron la adherencia en calles y rutas, generando mayor riesgo para la circulación vehicular.

Las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales del Gran Mendoza, donde recibieron atención médica. Pese al aumento de los incidentes, las autoridades sanitarias confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Guaymallén y Luján de Cuyo, los puntos más afectados

Los departamentos de Guaymallén y Luján de Cuyo concentraron la mayor cantidad de siniestros, especialmente entre las 7 y las 8 de la mañana, franja horaria en la que se registró el pico de incidentes.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud solicitaron a la población extremar las precauciones al conducir, especialmente en jornadas con temperaturas extremas.

La lluvia y sobre todo la presencia de nieve en algunas calles generó varios accidentes viales.

Las autoridades reiteraron el pedido de circular con precaución, reducir la velocidad y mantener una conducción responsable para evitar nuevos siniestros, en un contexto donde el frío extremo continúa afectando las condiciones de las rutas y calles mendocinas.

Los accidentes viales que marcaron el inicio de este jueves en Mendoza

La lluvia y sobre todo la presencia de nieve en algunas calles generó en la mañana de este jueves varios accidentes viales en distintos puntos de la provincia de Mendoza, provocando una importante congestión vehicular en las zonas donde se originaron dichos siniestros.

Tanto en Guaymallén, Luján de Cuyo y Godoy Cruz, se registraron varios choques, la mayoría de estos leves, pero que causaron un importante problema en el tránsito. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad, según confirmaron desde Policía Vial, aunque en uno de los casos intervinieron 10 autos que chocaron en cadena (en Ruta Panamericana).

Tanto en Guaymallén, Luján de Cuyo y Godoy Cruz, se registraron varios choques, la mayoría de estos leves.

Uno de los primeros siniestros se registró en el Acceso Sur, a la altura del cruce del Río Mendoza, en Luján de Cuyo, donde al menos cuatro autos protagonizaron un accidente vial en cadena, dejando como saldo una mujer lesionada. Además, en la misma ruta a la altura de Anchoris, otro vehículo volcó en solitario.

Casi al mismo tiempo, en Elpidio González y Acceso Este se originó otro incidente vial con un camión, el cual quedó atravesado en medio de la calzada, complicando en demasía el tránsito en la zona.

Por último, en el Carril Rodriguez Peña, a metros del cruce con 9 de Julio, en Godoy Cruz, dos autos protagonizaron un fuerte choque.

En zonas de alta montaña, se produjeron 3 desbarrancos. Entre los vehículos se cuenta un camión y, según la información preliminar, no habría personas heridas.