Juicio Civil: millonaria condena a una comuna tras un accidente vial por el Viento Zonda

La Justicia mendocina ordenó a la Municipalidad de Las Heras indemnizar con más de 119 millones de pesos a un hombre que hizo juicio por sufrió graves heridas en un accidente vial ocurrido en calle Paso Hondo de El Algarrobal, luego de que un árbol cayera sobre la calzada durante un episodio de Viento Zonda, en octubre del 2023.

La resolución fue dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, que revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda presentada por la víctima.

Según la presentación judicial, el accidente se produjo cuando el damnificado chocó contra un árbol caído sobre la arteria, situación que atribuyó a una falta de mantenimiento del arbolado público y a deficiencias en las condiciones de seguridad del lugar.

La sentencia de primera instancia había rechazado la acción al considerar que la caída del ejemplar se había producido como consecuencia de un fenómeno climático extraordinario provocado por el Viento Zonda, al que calificó como un hecho inevitable que interrumpía la responsabilidad del Estado. Sin embargo, la Cámara Civil entendió que correspondía revisar esa interpretación y admitió el recurso presentado por la víctima.

Juicio civil contra la Municipalidad de Las Heras: los detalles

Los jueces analizaron que la responsabilidad estatal podía configurarse por el riesgo, en este caso el árbol ubicado en la vía pública, y remarcaron que la Municipalidad debía responder como guardiana del espacio urbano.

El tribunal destacó que el debate no debía centrarse únicamente en la intensidad del Viento Zonda que afectó a Las Heras el 28 y 29 de octubre del 2023, sino también en el estado del ejemplar y las tareas preventivas de mantenimiento.

La Cámara señaló que las pruebas incorporadas al expediente permitían valorar el deterioro del árbol y la posibilidad de que una adecuada conservación hubiera evitado el accidente vial. De esta manera, dejó sin efecto la resolución anterior y estableció una reparación económica para el damnificado.

El monto fijado supera los 119 millones de pesos e incluye los distintos rubros indemnizatorios reclamados por las consecuencias físicas y económicas que sufrió la víctima, quien al momento del accidente vial se desempeñaba como chofer.

En la presentación, el hombre contó que sufrió fractura de rótula, desviación de tabique nasal y cervicalgia. Señaló además que estas lesiones le dejaron secuelas físicas y psicológicas permanentes, frustrando su vida laboral.