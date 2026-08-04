Las Heras: inesperado giro en una resonante causa por un accidente vial fatal

Tormo seguirá siendo investigado por el trágico accidente vial ocurrido en Las Heras.

Una inesperada resolución de una jueza generó un importante giro en la causa que investiga un trágico accidente vial ocurrido en Las Heras , donde Ricardo Tormo (38) atropelló y mató a Ángel Videla (67) tras una discusión vial, hecho que se iba a cerrar hoy con un juicio abreviado , pero que finalmente fue rechazado por la magistrada.

El acusado había sido imputado en primera instancia por un homicidio simple con dolo eventual y luego, en junio de este año, salió beneficiado con un cambio de calificación a homicidio culposo.

Entonces, este martes iba a confesar su autoría en un juicio abreviado, pero la jueza interviniente, Alejandra Mauricio, rechazó el acuerdo y devolvió el expediente a la fiscalía. Ahora los investigadores deben decidir si piden elevar a juicio la causa como homicidio culposo o bien continúan la instrucción para un posible nuevo cambio de calificación.

El accidente vial ocurrió el pasado 12 de mayo en la intersección de Guido Spano y Simón Bolívar, en Las Heras.

Según la investigación, Ricardo Tormo circulaba a bordo de un Renault 11 cuando impactó contra un Volkswagen Passat perteneciente a Ángel Videla, que se encontraba estacionado frente a la vivienda de la víctima.

A partir de ese choque se produjo una discusión entre ambos hombres. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, en medio del altercado Tormo aceleró su vehículo y embistió al jubilado. Videla sufrió heridas de extrema gravedad y falleció como consecuencia del impacto.

Tormo quedó detenido, acusado de un homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de hasta 25 años de cárcel.

Sin embargo, a mediados de junio el imputado accedió a un cambio de calificación y por ende, la liberación.

El juicio abreviado que quedó trunco

Con ese beneficio, la estrategia de la defensa fue cerrar el caso con la calificación penal de homicidio culposo (un hecho con negligencia o imprudencia) y pidió un juicio abreviado.

La defensa y fiscalía pactaron una pena, pero hoy, al momento de firmar la sentencia, la jueza lo rechazó, entendiendo que el caso debería calificarse como un homicidio simple.

Con esta “opinión” ahora la fiscalía deberá decidir los pasos a seguir.