17 de junio de 2026
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Las Heras

Las Heras: giro clave en la causa por la muerte de un jubilado tras una discusión vial

La justicia cambió la calificación penal y ordenó la liberación del acusado por la muerte de Ángel Videla, ocurrida tras un accidente vial en Las Heras.

Tormo recuperó la libertad, pero sigue sujeto al proceso.

Tormo recuperó la libertad, pero sigue sujeto al proceso.

 Por Pablo Segura

La causa por la muerte del jubilado Ángel Videla (67), ocurrida tras un violento episodio vial en Las Heras, dio un giro clave en los últimos días tras una audiencia en el Polo Judicial Penal, donde la Justicia modificó la imputación que pesaba sobre Ricardo Tormo (38), quien de esta forma recuperó la libertad.

La decisión tuvo consecuencias inmediatas para el acusado, ya que ahora está acusado de un homicidio culposo y no de un homicidio simple con dolo eventual, que había sido la primera calificación penal elegida.

De todos modos, continuará sometido al proceso judicial y deberá cumplir las medidas que disponga la investigación.

Del homicidio con dolo eventual al homicidio culposo

La audiencia se desarrolló en el Polo Judicial Penal, donde la fiscalía y la defensa debatieron sobre la calificación jurídica que correspondía aplicar al caso.

Hasta ahora, Tormo estaba imputado por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de hasta 25 años de cárcel.

Sin embargo, tras la revisión de los elementos incorporados al expediente, la acusación fue modificada a homicidio culposo, un delito que castiga las muertes causadas por imprudencia, negligencia o falta de cuidado, pero sin intención de provocar el desenlace fatal.

Con este nuevo escenario procesal, la causa se encamina hacia una resolución mediante un juicio abreviado. Fuentes vinculadas al expediente indicaron que existe la posibilidad de que Tormo admita su responsabilidad en un homicidio culposo, lo que permitiría acordar una condena menor a la prevista para la acusación original.

Cómo ocurrió el hecho que terminó con la muerte de Ángel Videla

El caso ocurrió el pasado 12 de mayo en la intersección de Guido Spano y Simón Bolívar, en Las Heras. Según la investigación, Ricardo Tormo circulaba a bordo de un Renault 11 cuando impactó contra un Volkswagen Passat perteneciente a Ángel Videla, que se encontraba estacionado frente a la vivienda de la víctima.

A partir de ese choque se produjo una discusión entre ambos hombres. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, en medio del altercado Tormo aceleró su vehículo y embistió al jubilado. Videla sufrió heridas de extrema gravedad y falleció como consecuencia del impacto.

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