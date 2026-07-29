Las Heras: importante secuestro de cables robados tras un allanamiento

Un importante allanamiento realizado en una chacarita de Las Heras permitió a la Policía de Mendoza secuestrar unos 300 kilos de cables de cobre presuntamente robados y detener a un hombre, en el marco de una investigación por la comercialización ilegal de metales no ferrosos.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la aplicación de la Ley del Cobre, normativa impulsada para combatir el robo de cableado y desarticular los circuitos de venta clandestina de este tipo de materiales. Durante el operativo, los investigadores incautaron una importante cantidad de cables cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Además del secuestro del material, un sospechoso quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el origen de los cables y establecer si están vinculados con hechos de robo denunciados en distintos puntos de la provincia.

El operativo fue realizado por personal de la División de Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección General de Investigaciones, que llevó adelante tareas de inteligencia para detectar maniobras vinculadas con el acopio y la comercialización de cobre de origen ilícito.

El allanamiento se realizó en una chacarita de Las Heras.

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron aproximadamente 300 kilos de cables que serían producto de distintos robos. Todo el material fue secuestrado para ser sometido a pericias, con el objetivo de establecer su procedencia y si corresponde a tendidos eléctricos o de servicios públicos denunciados como sustraídos.

Desde la Policía de Mendoza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia sostenida para desalentar el mercado ilegal del cobre, uno de los principales incentivos para el robo de cables que afecta tanto a empresas como a vecinos y genera importantes interrupciones en los servicios esenciales.

La causa continúa bajo investigación judicial para determinar si existen más personas involucradas en la maniobra.