29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Teléfono móvil

Escándalo en San Felipe: cuántos celulares secuestra el Servicio Penitenciario y qué sanciones aplican

La ministra de Seguridad y Justicia aseguró que los controles ya impidieron el ingreso de más de 780 celulares. También anunció sanciones para presos y familiares.

Tras el caso de San Felipe, los internos involucrados fueron sancionados. Qué más anunció Mercedes Rus.

Tras el caso de San Felipe, los internos involucrados fueron sancionados. Qué más anunció Mercedes Rus.

 Por Celeste Funes

Cinco internos del penal San Felipe se encuentran bajo investigación luego de aparecer en un streaming con teléfonos móviles, un hecho que reavivó el debate sobre el ingreso de dispositivos prohibidos a las cárceles de Mendoza. Tras el episodio, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que los reclusos involucrados ya fueron sancionados y detalló las medidas implementadas para reforzar los controles en el Servicio Penitenciario.

Rus remarcó que la presencia de celulares en las cárceles era una situación habitual antes del cambio de gestión. "Cuando llegamos en diciembre de 2023 dijimos: 'No más celulares'. Hoy es noticia algo que hasta esa fecha era la normalidad", afirmó.

Mercedes Rus informó que cinco internos del penal San Felipe fueron sancionados tras ser detectados con teléfonos celulares durante un streaming.

Mercedes Rus informó que cinco internos del penal San Felipe fueron sancionados tras ser detectados con teléfonos celulares durante un streaming.

Según explicó, el problema tiene una dimensión considerable: existía un registro de 16.800 celulares autorizados legalmente para personas privadas de la libertad, cifra a la que, indicó, deben sumarse los dispositivos que ingresaban de manera irregular. En ese contexto, aseguró que la actual gestión ya logró secuestrar el 70% de ese total mediante requisas internas y controles en los accesos.

Controles reforzados y cientos de celulares frenados en los ingresos

La ministra recordó que en abril de 2025 el Gobierno provincial presentó un plan para endurecer los controles en los penales, luego de haber librado durante 2024 una disputa judicial para restringir nuevamente el uso de celulares intramuros.

Entre las principales medidas implementadas, destacó:

  • Instalación de 300 cámaras en las zonas de ingreso;
  • Incorporación del sistema de comunicación TETRA para todo el Servicio Penitenciario;
  • Monitoreo de los teléfonos con los que ingresan y egresan los agentes penitenciarios;
  • Próxima incorporación de body scan para detectar objetos inorgánicos ocultos;
  • Nueva licitación para ampliar los sistemas de inhibición de señales.

Rus aseguró que estas herramientas ya están dando resultados. "Tenemos un promedio de 16 celulares secuestrados por día", indicó. Además, reveló un dato que refleja la magnitud de los controles: solo en la última quincena se evitó el ingreso de 782 celulares durante las inspecciones en los accesos a las cárceles.

Qué sanciones reciben los presos y los familiares

Rus confirmó que las sanciones alcanzan tanto a los internos como a quienes intentan ingresar elementos prohibidos durante las visitas. En el caso de los familiares, explicó que pierden la posibilidad de volver a ingresar al establecimiento para visitar al detenido.

Respecto de las personas privadas de la libertad, detalló que se abren sumarios administrativos, se suspenden beneficios como las actividades recreativas y esas sanciones impactan en futuras evaluaciones para acceder a distintos beneficios penitenciarios.

El Gobierno de Mendoza avanza con nuevas tecnologías, como inhibidores de señal y body scan, para impedir el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos a las cárceles.

El Gobierno de Mendoza avanza con nuevas tecnologías, como inhibidores de señal y body scan, para impedir el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos a las cárceles.

Actualmente, precisó, existen cerca de 60 expedientes de sumarios administrativos contra internos por este tipo de infracciones.

Inhibidores de señal y un sector de máxima seguridad

La ministra también destacó que Mendoza ya cuenta con un sistema portátil de bloqueo selectivo de señales, utilizado durante allanamientos y requisas para impedir comunicaciones desde el interior de los penales.

Ese equipamiento, explicó, incorpora además un sistema antidrones, pensado para evitar modalidades de ingreso de celulares o drogas que ya fueron detectadas en otras provincias.

En paralelo, el Gobierno provincial avanza en la instalación de una inhibición específica de señales para el sector de máxima seguridad del complejo Almafuerte, donde son alojados los internos considerados de mayor peligrosidad o aquellos investigados por cometer delitos hacia el exterior desde la cárcel.

Según Rus, esa medida será posible gracias a la modernización del sistema de comunicaciones del Servicio Penitenciario, que opera con tecnología TETRA, evitando interferencias con las comunicaciones oficiales mientras se bloquean las señales destinadas a los internos.

Temas
Seguí leyendo

Un informe refleja que cada vez más chicos tienen celular, pero prohibirlo en clase no parece ser la solución

Amenazó a su ex, le allanaron la casa y le encontraron un arsenal

Murieron los siete tripulantes del helicóptero que iba a combatir incendios y se estrelló en San Juan

Importante secuestro de cables robados: un detenido

Se le prendió fuego por completo el auto y denunció fue fue intencional

El olfato de los perros policías permitió esclarecer dos robos en el Valle de Uco

Murió el hombre baleado en Las Heras: quién fue el autor del crimen

Confesó que mató a un joven para vengar un robo y lo condenaron: qué pena recibió

Lee además
El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe
¿Por qué no sonó la alerta sísmica en algunos celulares? La explicación y cómo habilitarla

Temblor en Mendoza: ¿por qué no sonó la alerta sísmica en algunos celulares?
LO QUE SE LEE AHORA
La víctima estaba internada en el hospital Central. 

Murió el hombre baleado en Las Heras: quién fue el autor del crimen

Las Más Leídas

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

¡Alerta total en Mendoza por el Súper El Niño! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima 

¡Alerta total en Mendoza por el "Súper El Niño"! El fenómeno más violento en un siglo que cambiará el clima

Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

Histórico anuncio de Neymar: por qué su decisión conmueve al fútbol

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe