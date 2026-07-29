Escándalo en San Felipe: cuántos celulares secuestra el Servicio Penitenciario y qué sanciones aplican

Tras el caso de San Felipe, los internos involucrados fueron sancionados. Qué más anunció Mercedes Rus.

Cinco internos del penal San Felipe se encuentran bajo investigación luego de aparecer en un streaming con teléfonos móviles , un hecho que reavivó el debate sobre el ingreso de dispositivos prohibidos a las cárceles de Mendoza. Tras el episodio, la ministra de Seguridad , Mercedes Rus , aseguró que los reclusos involucrados ya fueron sancionados y detalló las medidas implementadas para reforzar los controles en el Servicio Penitenciario .

La funcionaria sostuvo que el hallazgo no fue casual, sino que se produjo a partir de una alerta de inteligencia que derivó en una requisa dentro del establecimiento. Como resultado, se secuestraron celulares , se iniciaron sumarios administrativos y los internos serán trasladados a sectores con mayores restricciones y menos beneficios.

Rus remarcó que la presencia de celulares en las cárceles era una situación habitual antes del cambio de gestión. "Cuando llegamos en diciembre de 2023 dijimos: 'No más celulares' . Hoy es noticia algo que hasta esa fecha era la normalidad", afirmó.

Según explicó, el problema tiene una dimensión considerable: existía un registro de 16.800 celulares autorizados legalmente para personas privadas de la libertad, cifra a la que, indicó, deben sumarse los dispositivos que ingresaban de manera irregular. En ese contexto, aseguró que la actual gestión ya logró secuestrar el 70% de ese total mediante requisas internas y controles en los accesos.

Mercedes Rus informó que cinco internos del penal San Felipe fueron sancionados tras ser detectados con teléfonos celulares durante un streaming.

Controles reforzados y cientos de celulares frenados en los ingresos

La ministra recordó que en abril de 2025 el Gobierno provincial presentó un plan para endurecer los controles en los penales, luego de haber librado durante 2024 una disputa judicial para restringir nuevamente el uso de celulares intramuros.

Entre las principales medidas implementadas, destacó:

Instalación de 300 cámaras en las zonas de ingreso;

en las zonas de ingreso; Incorporación del sistema de comunicación TETRA para todo el Servicio Penitenciario;

para todo el Monitoreo de los teléfonos con los que ingresan y egresan los agentes penitenciarios;

Próxima incorporación de body scan para detectar objetos inorgánicos ocultos;

para detectar objetos inorgánicos ocultos; Nueva licitación para ampliar los sistemas de inhibición de señales.

Rus aseguró que estas herramientas ya están dando resultados. "Tenemos un promedio de 16 celulares secuestrados por día", indicó. Además, reveló un dato que refleja la magnitud de los controles: solo en la última quincena se evitó el ingreso de 782 celulares durante las inspecciones en los accesos a las cárceles.

Qué sanciones reciben los presos y los familiares

Rus confirmó que las sanciones alcanzan tanto a los internos como a quienes intentan ingresar elementos prohibidos durante las visitas. En el caso de los familiares, explicó que pierden la posibilidad de volver a ingresar al establecimiento para visitar al detenido.

Respecto de las personas privadas de la libertad, detalló que se abren sumarios administrativos, se suspenden beneficios como las actividades recreativas y esas sanciones impactan en futuras evaluaciones para acceder a distintos beneficios penitenciarios.

El Gobierno de Mendoza avanza con nuevas tecnologías, como inhibidores de señal y body scan, para impedir el ingreso de celulares y otros elementos prohibidos a las cárceles. Foto: Daniel Cano

Actualmente, precisó, existen cerca de 60 expedientes de sumarios administrativos contra internos por este tipo de infracciones.

Inhibidores de señal y un sector de máxima seguridad

La ministra también destacó que Mendoza ya cuenta con un sistema portátil de bloqueo selectivo de señales, utilizado durante allanamientos y requisas para impedir comunicaciones desde el interior de los penales.

Ese equipamiento, explicó, incorpora además un sistema antidrones, pensado para evitar modalidades de ingreso de celulares o drogas que ya fueron detectadas en otras provincias.

En paralelo, el Gobierno provincial avanza en la instalación de una inhibición específica de señales para el sector de máxima seguridad del complejo Almafuerte, donde son alojados los internos considerados de mayor peligrosidad o aquellos investigados por cometer delitos hacia el exterior desde la cárcel.

Según Rus, esa medida será posible gracias a la modernización del sistema de comunicaciones del Servicio Penitenciario, que opera con tecnología TETRA, evitando interferencias con las comunicaciones oficiales mientras se bloquean las señales destinadas a los internos.