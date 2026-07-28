28 de julio de 2026
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Temblor en Mendoza: ¿por qué no sonó la alerta sísmica en algunos celulares?

Mendoza volvió a temblar y muchos usuarios notaron que sus celulares no emitieron alertas. Conocé el motivo y cómo habilitar la función.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en algunos celulares? La explicación y cómo habilitarla

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en algunos celulares? La explicación y cómo habilitarla

Por Sitio Andino Sociedad

Anoche, Mendoza volvió a sentir un fuerte sismo. Un movimiento de magnitud 4,1, seguido por una réplica horas más tarde, sorprendió a los habitantes. Sin embargo, un detalle generó dudas: muchos celulares no activaron la alerta sísmica de Google. ¿Por qué ocurrió?

La noche mendocina volvió a estar marcada por la actividad sísmica

La noche mendocina volvió a estar marcada por la actividad sísmica

La explicación detrás de la ausencia de alertas en los celulares durante los sismos en Mendoza

La noche mendocina volvió a estar marcada por la actividad sísmica. Cerca de las 22:37 del lunes, un movimiento de magnitud 4,1 tuvo como epicentro la zona del Valle de Uco y sorprendió a varios habitantes de la provincia.

Horas después, durante la madrugada del martes, se produjo un nuevo temblor. El segundo episodio ocurrió alrededor de las 3:18 y alcanzó una magnitud de 3,8, con epicentro cercano a Potrerillos.

Uno de los aspectos que más dudas generó entre los usuarios fue la ausencia de la alerta sísmica de Google en los teléfonos celulares. Muchas personas se preguntaron por qué sus dispositivos no emitieron ninguna notificación pese a haber percibido los movimientos.

De acuerdo con la información oficial, esto ocurrió porque ninguno de los sismos alcanzó las condiciones necesarias para activar el sistema de alertas tempranas de Google. La herramienta no se dispara ante cualquier movimiento, sino que analiza distintos parámetros antes de enviar un aviso.

El sistema está pensado para advertir sobre aquellos eventos que podrían generar sacudidas fuertes y representar un riesgo para los usuarios. Para ello, tiene en cuenta principalmente la magnitud del sismo y la intensidad estimada del movimiento en cada zona.

En términos generales, la plataforma utiliza como referencia terremotos de magnitud superior a 4,5 para determinar si corresponde emitir una alerta. Al ubicarse por debajo de ese valor, los sismos registrados en Mendoza no activaron la advertencia en los celulares.

Cómo activar la alerta de temblor en mi celular

Para activar las alertas de sismos en un celular Android, hay que realizar una configuración sencilla desde el dispositivo:

  • Ingresá al menú de “Ajustes” o “Configuración” del teléfono.
  • Accedé a la sección “Seguridad y Emergencia”. Según el modelo del equipo, también puede aparecer dentro de “Ubicación” o “Servicios de ubicación”.
  • Buscá la opción “Alertas de sismos” o “Earthquake Alerts” dentro de las herramientas disponibles.
  • Habilitá la función para permitir que el celular reciba avisos relacionados con movimientos sísmicos.
  • Si no encontrás la opción en el menú principal, revisá los apartados avanzados de emergencia o ubicación del dispositivo.
  • Comprobá que la ubicación del teléfono esté activada, ya que el sistema necesita ese dato para enviar alertas según la zona donde se encuentra el usuario.

La herramienta está disponible para equipos con sistema operativo Android. En los dispositivos iPhone, actualmente no existe una función integrada de Google que permita recibir este tipo de alertas sísmicas.

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