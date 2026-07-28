Mendoza brilló en robótica: estudiantes del Tomás Alva Edison se consagran con un premio internacional

De un aula mendocina a la cima del mundo: la hazaña en robótica que emociona al país.

La provincia de Mendoza vuelve a ser noticia en el mundo de la robótica gracias al desempeño de Shadowfox , el equipo del Instituto Tomás Alva Edison que se consagró campeón en el FIRST Tech Challenge México 2026 . Además del máximo reconocimiento —que reafirma el potencial de la educación STEM —, los estudiantes obtuvieron el segundo puesto en el Innovate Award.

El equipo, identificado como Shadowfox #32753 , integró la Winning Alliance , el máximo reconocimiento que recibe la alianza campeona del torneo. Este premio destaca no solo el rendimiento del robot durante la competencia, sino también la capacidad de los equipos para trabajar de manera coordinada con otros participantes, un aspecto central en el espíritu del certamen internacional.

Desde la Fundación Tomás Alva Edison celebraron el resultado y remarcaron que el logro representa "el talento y el trabajo en equipo " de los jóvenes argentinos. En un mensaje difundido en redes sociales tras la competencia, la institución sostuvo que estos premios son "el resultado de un sueño compartido y del compromiso de toda una comunidad que cree en la educación , la ciencia, la tecnología y la innovación como motores para transformar el futuro".

Con talento en robótica, un equipo de jóvenes mendocinos conquistaron un título mundial en México. Foto: Gentileza.

Además del título obtenido como integrante de la alianza campeona, Shadowfox consiguió el segundo lugar del Innovate Award, una distinción que reconoce el nivel de innovación aplicado tanto al diseño del robot como a las soluciones técnicas presentadas durante las diferentes instancias del campeonato.

Estudiantes argentinos destacan en el FIRST Tech Challenge de México

La participación argentina en el FIRST Tech Challenge México también dejó otros resultados destacados. En total, el país estuvo representado por seis equipos, reflejando el crecimiento sostenido de la robótica educativa a nivel nacional. Junto a Shadowfox compitieron RBK7 (Robokids), Merinitos, Les Fitas, ArgenBot y Malbec, conformando una delegación con una fuerte presencia mendocina.

Entre los reconocimientos obtenidos por la delegación argentina se destacan:

Shadowfox #32753: Winning Alliance y Innovate Award (2.º puesto);

y RBK7 (Robokids) #34147: Judge's Choice Award (1.º puesto);

Merinitos #34143: Design Award (2.º puesto).

La presencia de los equipos argentinos fue acompañada por la Fundación Tomás Alva Edison, a través de Probot School, iniciativa que impulsa proyectos vinculados con la educación STEM y promueve la formación de estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer el desarrollo de nuevas generaciones de innovadores.

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El plantel de Shadowfox estuvo integrado por Juan Ignacio Argañaraz, Santiago Olmos, Agustín Campos, Facundo Villafañe, Benjamín Pellizzer, Rafael Millán, Tiziano Salvatore, Lorenzo Bachini, Renzo Costabile, Fermín Berdugo y Guillermo Barrionuevo. El equipo contó con la mentoría de Francisco Miranda, Patricio Welch, Graciela Bertancud, Emiliano Mirabile y Valentín Panonto, quienes acompañaron el proceso de preparación y competencia.

Tras conocerse el resultado, desde el Instituto Tomás Alva Edison destacaron el valor de la colaboración como uno de los pilares del éxito alcanzado. "Los grandes logros rara vez se alcanzan en soledad. Se construyen con colaboración, confianza, comunicación y un objetivo compartido", señalaron en un mensaje publicado luego de la premiación, en el que también subrayaron que el futuro "se construye colaborando".