27 de mayo de 2026
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San Rafael

Jóvenes de San Rafael clasificaron a una competencia internacional de robótica en Eindhoven

Los estudiantes de San Rafael lograron la clasificación tras consagrarse campeones en una instancia nacional disputada en Mendoza.

Jóvenes de San Rafael clasificaron a una competencia internacional de robótica en Eindhoven.

Jóvenes de San Rafael clasificaron a una competencia internacional de robótica en Eindhoven.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de San Rafael, Omar Félix, recibió este martes en el despacho mayor de la Municipalidad a estudiantes y docentes del Colegio del Carmen que integran el equipo de robótica clasificado para competir en una instancia internacional en Países Bajos.

El grupo, denominado CDC.Zip, está conformado por el docente Félix Río y los alumnos Valentino Carribale, Sofía Pérez, Santino Benítez, Pilar Pillado, Agustín Bianchi, Agustín Perriello y Tomás Barcudi.

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Un logro histórico para la robótica argentina

El equipo logró la clasificación al certamen europeo luego de consagrarse campeón en una instancia nacional desarrollada en febrero en Mendoza. Gracias a ese resultado, obtuvieron el pase para participar del FIRST Tech Challenge European Premier Event 2026, que se desarrollará del 16 al 20 de junio en la ciudad neerlandesa de Eindhoven.

Además, se convertirán en el primer equipo argentino en acceder a esta prestigiosa instancia europea de robótica.

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Preparativos y campaña solidaria desde San Rafael

Actualmente, los jóvenes continúan trabajando en la preparación técnica del robot y en toda la organización logística del viaje.

Durante el encuentro con el jefe comunal, explicaron que se encuentran realizando distintas acciones para reunir fondos que permitan cubrir gastos de pasajes, hospedaje, traslado de equipamiento y materiales de trabajo. Entre las iniciativas impulsan una rifa solidaria con 30 premios, cuyo sorteo se realizará el próximo 8 de junio.

“Estamos viviendo algo increíble y muy emocionante. Todo esto es resultado de mucho esfuerzo, trabajo en equipo y dedicación durante meses. Hoy tenemos la oportunidad de representar al país en Países Bajos y vamos a dar lo mejor”, expresaron Pilar Pillado Matheu y Agustín Perriello, alumnos de cuarto año e integrantes del equipo.

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Cómo colaborar con los estudiantes de robótica

Quienes deseen colaborar con el proyecto pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram del equipo: @cdc.zip_, donde también se encuentra disponible toda la información sobre la rifa solidaria y los premios.

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