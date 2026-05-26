26 de mayo de 2026
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San Rafael

La ex Terminal de San Rafael suma nuevos locales comerciales y movimiento en el microcentro

La mega obra impulsada por el Municipio de San Rafael continúa sumando propuestas y movimiento en el microcentro.

Comenzaron a abrir locales en la ex terminal de omnibus.

Comenzaron a abrir locales en la ex terminal de omnibus.

El predio de la ex Terminal de San Rafael continúa transformándose y sumando actividad en pleno microcentro de la ciudad. Luego de la puesta en funcionamiento del estacionamiento subterráneo, comenzaron a abrir sus puertas nuevas propuestas comerciales que buscan consolidar el espacio como uno de los nuevos polos urbanos y comerciales del departamento.

Nuevos emprendimientos en funcionamiento

La mega obra impulsada por la Municipalidad de San Rafael ya cuenta con sus primeros locales en funcionamiento, mientras otros emprendimientos avanzan con tareas de instalación para comenzar a operar próximamente.

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Uno de los nuevos espacios inaugurados fue Creo Chocolatería y Heladería, que abrió oficialmente sus puertas durante la mañana de este sábado. La inauguración contó con la presencia de numerosos clientes y autoridades locales.

Participaron Omar y Emir Félix

Del acto participó el intendente Omar Félix, quien acompañó la apertura del nuevo emprendimiento. También estuvo presente el diputado nacional Emir Félix, bajo cuya gestión se inició la obra de transformación del predio de la ex Terminal.

Desde el municipio destacaron que el proyecto continúa avanzando con el objetivo de revitalizar el microcentro sanrafaelino y generar nuevas oportunidades comerciales y de desarrollo urbano.

Embed - COMIENZAN A ABRIR LOCALES EN EX TERMINAL

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