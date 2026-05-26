26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Desafío Ruta 40

El Desafío Ruta 40 cruzó a Mendoza entre arena extrema y una etapa 2 muy exigente

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 llegó a la provincia de Mendoza con una manga 2 extremadamente exigente entre arena, salares y navegación técnica. Mirá lo sucedido.

El Desafío Ruta 40 tuvo a Nasser Al Attiyah como ganador del segundo parcial en la divisional de autos.

El Desafío Ruta 40 tuvo a Nasser Al Attiyah como ganador del segundo parcial en la divisional de autos.

Por Sitio Andino Deportes

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 disputó este martes una brutal Etapa 2 entre San Juan y San Rafael, en una jornada donde la arena, los salares, la navegación extrema y el desgaste físico comenzaron a modificar seriamente la clasificación general del Campeonato Mundial de Rally Raid. La competencia ingresó oficialmente a territorio mendocino después de una especial extremadamente técnica y volvió a tener a varios argentinos entre los grandes protagonistas del día.

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Los competidores debieron atravesar zonas de navegación extremadamente complejas, especialmente en sectores donde las referencias visuales eran prácticamente iguales y cualquier error podía costar varios minutos.

Además, la etapa obligó a modificar constantemente el ritmo de manejo. Los pilotos alternaron entre sectores veloces y caminos muy trabados donde la precisión pasó a ser mucho más importante que la velocidad pura.

La llegada a Mendoza volvió a confirmar por qué la provincia es considerada uno de los escenarios más difíciles del rally raid sudamericano, especialmente por la combinación entre arena blanda, salinas y terrenos agresivos para la mecánica.

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Daniel Sanders volvió a dominar y Luciano Benavides brilló entre las motos

La categoría motos volvió a entregar un espectáculo impresionante en los caminos que unieron lazos sanjuaninos y mendocinos. El australiano Daniel Sanders ganó la etapa tras marcar un tiempo de 1h39m43s, consolidándose además como líder de la clasificación general Rally GP con un acumulado de 5h20m11s.

El argentino Luciano Benavides completó otra enorme actuación y terminó segundo en la etapa con un registro de 1h44m43s, quedando a 5 minutos del líder. Detrás finalizaron el español Tosha Schareina y el estadounidense Ricky Brabec, quienes también volvieron a mantenerse entre los puestos de punta.

Más atrás aparecieron pilotos de enorme nivel internacional como Adrien Van Beveren, Edgar Canet, Skyler Howes y Ross Branch, todos condicionados por una etapa donde la navegación empezó a generar diferencias importantes.

La actuación de Luciano Benavides volvió a confirmar el enorme momento del salteño dentro de la categoría Rally GP. Tras las dos primeras etapas, el argentino marcha cuarto en la clasificación general con un acumulado de 5h35m11s, quedando a 15 minutos de Sanders.

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Al-Attiyah ganó en Ultimate, hizo historia y Kevin Benavides fue penalizado

La categoría Ultimate volvió a mostrar un nivel internacional impresionante en los complejos caminos mendocinos. El qatarí Nasser Al-Attiyah se quedó con la victoria de etapa tras marcar 1h45m42s.

Inicialmente, el argentino Kevin Benavides había terminado segundo a apenas 18 segundos de la punta, pero posteriormente recibió una penalización de 10 segundos por exceso de velocidad en una zona restringida. De esta manera, el sudafricano Saood Variawa avanzó al segundo lugar de la etapa a 21 segundos de Al-Attiyah, mientras que Benavides cayó al tercer puesto y finalizó a 28 segundos del líder.

También lograron completar una gran etapa figuras internacionales como Joao Ferreira, Lucas Moraes, Seth Quintero y Sébastien Loeb.

La victoria además tuvo un enorme peso histórico para Al-Attiyah. El tricampeón mundial consiguió su octavo triunfo de etapa en el Desafío Ruta 40, logrando ganar especiales en todas sus participaciones en Argentina.

El piloto qatarí ya había conseguido victorias anteriormente con Toyota y Prodrive, mientras que esta vez celebró arriba de un vehículo del equipo Dacia Sandriders, que obtuvo así su primer triunfo en territorio argentino dentro del W2RC. Además, el éxito en San Rafael representó la victoria número 52 de Nasser Al-Attiyah en el Campeonato Mundial de Rally Raid, reafirmando su lugar como una de las máximas figuras de la historia moderna de la disciplina.

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Los mendocinos dieron pelea en una etapa extremadamente exigente

Entre los mendocinos volvió a destacarse Lucio Álvarez, quien terminó 12° en la etapa Ultimate con un tiempo de 1h50m05s, quedando a 4m23s de Al-Attiyah.

También completó una sólida actuación Sebastián Halpern, quien finalizó 21° con un tiempo de 1h57m15s, a 11m33s de la punta.

En la clasificación general Ultimate, el portugués Joao Ferreira lidera con 5h22m32s, seguido por Seth Quintero a solo 9 segundos y por Saood Variawa a 1m39s.

Entre los pilotos locales, el sureño Lucio Álvarez aparece 11° en la general con 5h34m52s, mientras que el capitalino Sebastián Halpern marcha 17° con 5h52m56s.

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La arena mendocina empezó a cambiar completamente la carrera

La llegada a Mendoza comenzó a modificar seriamente el desarrollo del Desafío Ruta 40 YPF 2026. La combinación entre arena, salares, terrenos rotos y navegación extrema empezó a generar diferencias mucho más marcadas entre los principales candidatos.

Además del desgaste físico, varios equipos comenzaron a sufrir muchísimo desde lo mecánico en una etapa donde las transiciones permanentes entre superficies exigieron al máximo los vehículos.

La expectativa ahora está puesta en la próxima jornada con epicentro en San Rafael, donde aparecerán sectores todavía más complejos y donde las históricas dunas de El Nihuil prometen transformarse en uno de los grandes espectáculos de toda la edición 2026.

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Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

Para hacerlo hacé click acá.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

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  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

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  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

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  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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