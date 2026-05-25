25 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

Comienza la etapa 1 del Desafío Ruta 40 con más de 150 pilotos y San Juan como epicentro

El duro Desafío Ruta 40 YPF 2026 disputará este lunes su primera etapa oficial con más de 150 pilotos entre San Juan y Mendoza. Mirá el detalle.

Luciano Benavides llega como líder tras ganar el prólogo del Desafío Ruta 40 en San Juan. &nbsp;

Luciano Benavides llega como líder tras ganar el prólogo del Desafío Ruta 40 en San Juan.

 

Por Sitio Andino Deportes

Luego de lo que fue el prólogo ganado por Luciano Benavides y toda la actividad nocturna con el shakedown y la largada simbólica de los vehículos FIA, el Desafío Ruta 40 YPF 2026 disputa este lunes la primera etapa oficial de competencia. La prueba reúne a más de 150 pilotos y tripulaciones entre motos, quads, autos y UTV en una nueva fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid.

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Luciano Benavides fue el más rápido del prólogo del Desafío Ruta 40 2026 en San Juan.  

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¿Cómo se corre la Etapa 1 del Desafío Ruta 40?

El Desafío Ruta 40 desarrolla este lunes una exigente primera etapa íntegramente en la provincia de San Juan, con un recorrido total de 511 kilómetros y 340 kilómetros de especial cronometrada. La jornada presenta una enorme variedad de terrenos y navegación compleja desde el arranque. Los pilotos atraviesan cañadones, salares, ríos secos y sectores de huellas múltiples donde la concentración se transforma en un factor decisivo.

Además, varios tramos combinan caminos veloces con sectores extremadamente trabados y encajonados entre barrancos, algo que obliga a cambiar constantemente el ritmo de manejo durante toda la etapa. Según informó la organización, también aparecen zonas con trazas paralelas y referencias poco claras, un aspecto que puede generar errores de navegación y modificar completamente el desarrollo de la competencia.

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Luciano Benavides llega arriba tras ganar el prólogo

El argentino Luciano Benavides comienza la etapa como uno de los grandes protagonistas luego de quedarse con la victoria en el prólogo disputado en Albardón. El piloto de Red Bull KTM Factory Racing marcó un tiempo de 4 minutos y 56 segundos y superó por apenas un segundo a Ricky Brabec, mientras que Tosha Schareina completó el top 3 de la clasificación inicial.

El salteño, actual líder del campeonato mundial de Rally GP, mostró un ritmo agresivo desde el inicio y volvió a ilusionar al público argentino en el arranque de la competencia. Además de Benavides, el rally cuenta con varias figuras internacionales como Nasser Al Attiyah, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y el mendocino Lucio Álvarez, uno de los grandes referentes argentinos del Cross Country.

Más de 150 pilotos y récord de participantes

La edición 2026 del Desafío Ruta 40 tiene récord de participantes con 151 tripulaciones inscriptas entre motos, quads, autos, Challenger, Side by Side y vehículos Ultimate.

Dentro de las categorías FIA aparecen 24 vehículos Ultimate, además de varias estructuras oficiales de nivel internacional que vuelven a colocar a la Argentina en el centro del Rally Raid mundial.

La actividad del domingo también incluyó el shakedown de los vehículos FIA y la largada simbólica nocturna realizada en el Centro Cultural Conte Grand, donde miles de fanáticos acompañaron a los pilotos antes del inicio oficial de la carrera.

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Dónde ver el Desafío Ruta 40 en San Juan

La organización confirmó cuatro zonas habilitadas para espectadores durante la primera etapa del Desafío Ruta 40. Las áreas están ubicadas en distintos sectores de Mogna y Albardón, con acceso libre y controlado para que el público pueda seguir de cerca el paso de los competidores.

La primera moto comenzará a recorrer los sectores habilitados alrededor de las 8:15 de la mañana, mientras que en la zona de Las Lajas el horario estimado de paso será cerca de las 9:45.

Mendoza tendrá las etapas más esperadas

Luego de la etapa inaugural en San Juan, la competencia ingresará a territorio mendocino durante la segunda jornada con destino final en San Rafael.

Uno de los momentos más esperados llegará durante la tercera etapa en las históricas dunas de El Nihuil, donde aparecerán algunos de los sectores más complejos y espectaculares de toda la edición 2026 del Desafío Ruta 40.

Lo que se viene en el DR40

La actividad continuará este lunes con la Etapa 1, que tendrá salida y llegada en San Juan, con un recorrido total de 511 kilómetros y 340 kilómetros de especial.

Posteriormente, la competencia ingresará a Mendoza para disputar las etapas más esperadas de toda la edición 2026.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

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  • Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael

    721 km totales / 334 km de especial

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  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

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  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

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  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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