18 de mayo de 2026
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Desafío Ruta 40

Cómo serán las etapas del Desafío Ruta 40 2026 entre San Juan y Mendoza por el Mundial W2RC

El Desafío Ruta 40 2026 tiene definidos sus recorridos entre las provincias de San Juan y Mendoza con dunas, ríos secos y mucha navegación. Mirá lo que viene.

El Desafío Ruta 40 2026 volverá a convertir a Mendoza en uno de los grandes escenarios del rally raid mundial. &nbsp;

El Desafío Ruta 40 2026 volverá a convertir a Mendoza en uno de los grandes escenarios del rally raid mundial.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 ya tiene confirmado su recorrido y promete una edición histórica dentro del Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC. La competencia se disputará del 24 al 29 de mayo entre San Juan y Mendoza, contará con un récord de 151 inscriptos y ofrecerá cinco etapas cargadas de dunas, ríos secos, montaña y muchísima navegación.

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Dentro de las categorías FIA se destacan 24 vehículos Ultimate, además de 5 Challenger, 6 Side by Side y 3 Stock, conformando una grilla de enorme nivel internacional.

En motos y quads también habrá una presencia impresionante con 78 pilotos distribuidos entre categorías RallyGP, Rally2, Rally3 y el esperado regreso de los quads al DR40.

Entre las grandes figuras internacionales aparecen nombres históricos como Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y Ricky Brabec, elevando todavía más el nivel de una carrera que promete ser una de las más fuertes de toda la historia del Desafío Ruta 40.

Por el lado argentino, las miradas estarán puestas sobre Luciano Benavides, uno de los grandes referentes nacionales dentro de la categoría RallyGP. También aparecen nombres importantes como Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini, el mendocino Lucio Álvarez, Sebastián Halpern, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi.

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Cómo será el prólogo y la primera etapa en San Juan

La actividad comenzará con un prólogo corto pero extremadamente técnico que funcionará como un resumen de todo lo que aparecerá durante la semana. El recorrido iniciará sobre un río seco ancho y veloz, aunque luego cambiará hacia sectores más encajonados y técnicos con bifurcaciones, cambios de piso y caminos muy rápidos donde la navegación comenzará a jugar un papel clave desde el primer kilómetro.

La Etapa 1 se disputará el lunes 25 de mayo entre San Juan y San Juan.

  • Total: 511 kilómetros
  • Especial: 340 kilómetros

El recorrido combinará enormes cañadones, salares veloces y distintos tipos de ríos secos, algunos rápidos y anchos, otros mucho más lentos y encajonados entre barrancos. Además habrá muchísimas huellas paralelas y cambios de rumbo difíciles de interpretar que podrían provocar pérdidas importantes de tiempo.

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Mendoza tendrá las etapas más espectaculares del rally

La competencia ingresará a territorio mendocino el martes 26 de mayo con una de las jornadas más largas de toda la carrera.

Etapa 2: San Juan – San Rafael

  • Total: 721 kilómetros
  • Especial: 334 kilómetros

La etapa combinará huellas rápidas, senderos, vegetación alta, salares y terrenos arenosos donde la navegación volverá a ser decisiva. El polvo en suspensión y los constantes cambios de rumbo exigirán máxima concentración durante toda la jornada.

Pero el gran espectáculo mendocino llegará durante la tercera etapa.

Etapa 3: San Rafael – San Rafael

  • Total: 575 kilómetros
  • Especial: 409 kilómetros

Será la especial más larga de toda la competencia y también una de las más esperadas por pilotos y fanáticos.

La acción comenzará sobre ríos secos muy pedregosos antes de ingresar a las clásicas dunas de El Nihuil, uno de los lugares más emblemáticos del rally argentino. Allí los pilotos deberán surfear enormes médanos mendocinos y encontrar constantemente la línea correcta para no perder tiempo atrapados en la arena.

La etapa luego mezclará sectores veloces, zonas trialeras y caminos montañosos típicos del rally donde la técnica conductiva será fundamental.

Además, el vivac funcionará en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael los días martes 26 y miércoles 27 de mayo entre las 11 y las 20.30.

La cuarta etapa tendrá montaña, altura y muchísimo desgaste

La Etapa 4 se disputará el jueves 28 de mayo entre San Rafael y San Juan.

  • Total: 634 kilómetros
  • Especial: 324 kilómetros

El recorrido atravesará sectores montañosos que superarán los 3000 metros sobre el nivel del mar. Habrá caminos sinuosos, retomes, precipicios y constantes cambios de ritmo que exigirán muchísimo desde lo físico y lo técnico.

Más adelante aparecerán ríos secos muy trialeros y los clásicos guadales sanjuaninos, veloces y extremadamente complejos.

La última etapa promete definirse hasta el final

La competencia terminará el viernes 29 de mayo con la quinta etapa entre San Juan y San Juan.

  • Total: 552 kilómetros
  • Especial: 320 kilómetros

El recorrido comenzará cerca de la espectacular Cuesta del Viento y combinará caminos arenosos, senderos de altura y sectores de “open desert”.

La organización fue contundente: nada estará definido hasta el último kilómetro.

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Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

  • Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan

    511 km totales / 340 km de especial

  • Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael

    721 km totales / 334 km de especial

  • Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael

    575 km totales / 409 km de especial

  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

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