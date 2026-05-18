18 de mayo de 2026
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River y Belgrano definen el Torneo Apertura: hora, fecha y dónde verlo

River Plate y Belgrano de Córdoba definirán el Torneo Apertura 2026. Mirá el detalle del cierre del campeonato.

El estadio Mario Alberto Kempes recibirá la final entre River Plate y Belgrano por el Apertura 2026. &nbsp;

El estadio Mario Alberto Kempes recibirá la final entre River Plate y Belgrano por el Apertura 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

River Plate y Belgrano de Córdoba protagonizarán el próximo domingo 24 de mayo la gran final del Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes. Además del título, el encuentro entregará clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y el acceso al próximo Trofeo de Campeones.

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El encuentro será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, en uno de los partidos más esperados del semestre dentro del fútbol argentino.

La organización confirmó hace algunas semanas que la definición se jugará en Córdoba, escenario que volverá a recibir una final de gran magnitud después de la recordada Supercopa Argentina 2024 entre River y Estudiantes de La Plata.

Por el momento, la Liga Profesional todavía no informó oficialmente cómo será la venta general de entradas, aunque sí anunció una preventa exclusiva para usuarios de Tarjeta Naranja. Además, resta conocerse quién será el árbitro principal encargado de dirigir el encuentro decisivo.

Cómo llegan River y Belgrano a la gran final

El equipo dirigido por Martín Demichelis consiguió el pase a la final luego de eliminar a Rosario Central en un partido muy caliente disputado en el estadio Monumental.

Antes, el Millonario había dejado en el camino a San Lorenzo y Gimnasia, consolidándose nuevamente como uno de los equipos más fuertes del campeonato argentino.

Por el lado de Belgrano, el conjunto cordobés llega tras una clasificación épica frente a Argentinos Juniors en La Paternal. El Pirata empató sobre el final y luego se impuso en una dramática definición por penales.

El equipo conducido por Ricardo Zielinski fue una de las grandes sorpresas del torneo y ahora buscará dar otro golpe histórico frente a River en el Kempes.

Mucho más que un título en juego

La final no solo definirá al campeón del primer semestre del fútbol argentino. El ganador también obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Además, el campeón disputará el próximo Trofeo de Campeones frente al ganador del Torneo Clausura 2026, en un nuevo partido decisivo previsto para la segunda parte del año. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, la final tendrá un tiempo suplementario de 30 minutos. Si la igualdad persiste, el título se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

La expectativa es enorme tanto en Córdoba como en todo el país por una definición que enfrentará a uno de los clubes más poderosos del continente con un Belgrano que quiere seguir escribiendo una página histórica en el fútbol argentino.

Todo lo que hay que saber de la final

  • Partido: River Plate vs Belgrano
  • Día: Domingo 24 de mayo
  • Hora: 15.30
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports
  • Qué define: campeón del Apertura 2026, clasificación a la Libertadores 2027 y acceso al Trofeo de Campeones

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