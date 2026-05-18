Tomás Etcheverry logró el mejor ranking de su carrera y el tenis argentino sigue creciendo

El tenis argentino volvió a recibir grandes noticias este lunes con la actualización del Ranking ATP , donde Tomás Etcheverry alcanzó el mejor puesto de su carrera y quedó como el argentino mejor ubicado del circuito. Además, otros varios jugadores nacionales también consiguieron importantes avances antes de Roland Garros .

El platense Tomás Etcheverry escaló hasta el puesto número 25 del mundo, la mejor ubicación de toda su trayectoria profesional dentro del circuito ATP. El argentino continúa consolidándose entre los mejores tenistas del planeta y llega en un muy buen momento a la gira de polvo de ladrillo, superficie donde históricamente mostró sus mejores rendimientos.

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Con esta nueva actualización, Etcheverry pasó a liderar la legión argentina en el ranking mundial y quedó por delante de Francisco Cerúndolo , quien aparece en el puesto 27 . El crecimiento del platense refleja además el gran presente que atraviesa el tenis argentino, que volvió a posicionar a varios jugadores dentro del top 100 del mundo.

Otra de las grandes noticias para el tenis nacional fue el impresionante salto de Juan Manuel Cerúndolo , quien se consagró campeón del ATP de Bordeaux y escaló 18 posiciones. Gracias a ese título, el argentino se ubicó en el puesto 54 del Ranking ATP , confirmando uno de los mejores momentos de su carrera.

También sobresalió el crecimiento de Thiago Agustín Tirante, quien avanzó 11 lugares después de una destacada actuación en el Masters 1000 de Roma. El tenista argentino, conocido como “Karate Kid”, quedó ubicado en el puesto 58, alcanzando también el mejor ranking de toda su carrera profesional.

Además, el tenis argentino mantiene una fuerte presencia dentro del top 100 con nombres como Mariano Navone, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

Sinner domina el ranking y llega como favorito a Roland Garros

Más allá del gran momento argentino, el gran protagonista del circuito sigue siendo el italiano Jannik Sinner, quien estiró todavía más su ventaja como número 1 del mundo. Después de conquistar el Masters 1000 de Roma, el italiano alcanzó los 14.700 puntos y le sacó una diferencia enorme a Carlos Alcaraz, afectado en las últimas semanas por una lesión en la muñeca.

Además, Sinner logró una marca histórica al convertirse en campeón de cinco Masters 1000 consecutivos en un mismo año calendario: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Con ese presente impresionante, el italiano llegará a Roland Garros como el gran favorito al título.