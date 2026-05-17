En los penales, Belgrano se hizo gigante ante Argentinos y se metió en la final del Apertura

El Club Atlético Belgrano de Córdoba eliminó este domingo a Argentinos Juniors por penales tras empatar 1 a 1 en La Paternal y se clasificó a la final del Torneo Apertura , donde enfrentará a River Plate el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo dirigido por Nicolás Diez mostró una clara superioridad durante gran parte del tiempo regular y abrió el marcador rápidamente gracias al tanto convertido por Facundo Jainikoski a los seis minutos del primer tiempo.

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Durante buena parte de la etapa inicial, Argentinos Juniors monopolizó la posesión de la pelota y generó varias situaciones claras frente al arco defendido por Thiago Cardozo , una de las grandes figuras del encuentro.

El conjunto de Ricardo Zielinski sufrió mucho el juego asociativo del Bicho y tuvo dificultades para hacer participar a Lucas Zelarayán y Lucas Passerini . Además, la lesión de Lisandro López obligó a un cambio temprano que alteró los planes del Pirata.

Argentinos vs. Belgrano

Belgrano reaccionó sobre el cierre y forzó el alargue

En el segundo tiempo, Belgrano mejoró considerablemente a partir de los ingresos de Franco “Mudo” Vázquez y Ramiro Hernandes, quienes le dieron más juego y profundidad al equipo cordobés.

Con el correr de los minutos, el Pirata comenzó a empujar cada vez más sobre el arco rival y generó algunas aproximaciones peligrosas. Primero avisó con un remate de Lucas Zelarayán que pegó en el palo y luego encontró el empate en la última jugada del tiempo regular.

A los 49 minutos del complemento apareció Nicolás Uvita Fernández dentro del área para marcar el 1 a 1 y desatar la locura del conjunto cordobés, que logró llevar la semifinal al tiempo suplementario cuando Argentinos ya acariciaba la clasificación.

En el alargue, ambos equipos sintieron el desgaste físico y las imprecisiones comenzaron a dominar el partido. Sin embargo, las emociones continuaron y tanto Thiago Cardozo como Brayan Cortés tuvieron intervenciones decisivas para sostener la igualdad.

Argentinos vs Belgrano

Belgrano fue más efectivo en los penales y enfrentará a River

La clasificación terminó definiéndose desde los doce pasos y allí Belgrano de Córdoba mostró mayor eficacia y temple en un momento de máxima tensión.

La serie tuvo de todo: atajadas, remates al palo y mucha presión. Thiago Cardozo le detuvo un penal a Lucas Zelarayán, mientras que Gabriel Florentín desperdició la chance de clasificar para Argentinos al estrellar su disparo contra el palo.

Finalmente, Ramiro Hernandes convirtió el penal decisivo para sellar el 4-3 definitivo y meter a Belgrano en la gran final del Torneo Apertura, donde enfrentará a River Plate en Córdoba.

El equipo de Ricardo Zielinski consiguió una clasificación épica después de un partido extremadamente cambiante y ahora buscará dar otro golpe frente al Millonario en el estadio Mario Alberto Kempes.

Argentinos vs Belgrano

Cómo fue la tanda de penales

Falló Gastón Verón (Argentinos)

(Argentinos) Falló Lucas Zelarayán (Belgrano)

(Belgrano) Gol de Hernán López Muñoz (Argentinos)

(Argentinos) Falló Franco Mudo Vázquez (Belgrano)

(Belgrano) Gol de Francisco Álvarez (Argentinos)

(Argentinos) Gol de Lucas Passerini (Belgrano)

(Belgrano) Gol de Leandro Lozano (Argentinos)

(Argentinos) Gol de Nicolás Uvita Fernández (Belgrano)

(Belgrano) Falló Gabriel Florentín (Argentinos)

(Argentinos) Gol de Emiliano Rigoni (Belgrano)

(Belgrano) Falló Enzo Pérez (Argentinos)

(Argentinos) Gol de Ramiro Hernandes (Belgrano)

Los goles del partido

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Lo gana Argentinos con gol de Jainikoski



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El penal de la clasificación

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Hernández la clavó en el ángulo de penal y espera RIVER



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La síntesis