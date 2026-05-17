En los penales, Belgrano se hizo gigante ante Argentinos y se metió en la final del Apertura

El Club Atlético Belgrano de Córdoba eliminó este domingo a Argentinos Juniors por penales tras empatar 1 a 1 en La Paternal y se clasificó a la final del Torneo Apertura, donde enfrentará a River Plate el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes.
Argentinos dominó gran parte del partido y golpeó rápido
El equipo dirigido por Nicolás Diez mostró una clara superioridad durante gran parte del tiempo regular y abrió el marcador rápidamente gracias al tanto convertido por Facundo Jainikoski a los seis minutos del primer tiempo.
Durante buena parte de la etapa inicial, Argentinos Juniors monopolizó la posesión de la pelota y generó varias situaciones claras frente al arco defendido por Thiago Cardozo, una de las grandes figuras del encuentro.
El conjunto de Ricardo Zielinski sufrió mucho el juego asociativo del Bicho y tuvo dificultades para hacer participar a Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. Además, la lesión de Lisandro López obligó a un cambio temprano que alteró los planes del Pirata.
Argentinos vs. Belgrano
Belgrano reaccionó sobre el cierre y forzó el alargue
En el segundo tiempo, Belgrano mejoró considerablemente a partir de los ingresos de Franco “Mudo” Vázquez y Ramiro Hernandes, quienes le dieron más juego y profundidad al equipo cordobés.
A los 49 minutos del complemento apareció Nicolás Uvita Fernández dentro del área para marcar el 1 a 1 y desatar la locura del conjunto cordobés, que logró llevar la semifinal al tiempo suplementario cuando Argentinos ya acariciaba la clasificación.
En el alargue, ambos equipos sintieron el desgaste físico y las imprecisiones comenzaron a dominar el partido. Sin embargo, las emociones continuaron y tanto Thiago Cardozo como Brayan Cortés tuvieron intervenciones decisivas para sostener la igualdad.
Argentinos vs Belgrano
Belgrano fue más efectivo en los penales y enfrentará a River
La clasificación terminó definiéndose desde los doce pasos y allí Belgrano de Córdoba mostró mayor eficacia y temple en un momento de máxima tensión.
La serie tuvo de todo: atajadas, remates al palo y mucha presión. Thiago Cardozo le detuvo un penal a Lucas Zelarayán, mientras que Gabriel Florentín desperdició la chance de clasificar para Argentinos al estrellar su disparo contra el palo.
Finalmente, Ramiro Hernandes convirtió el penal decisivo para sellar el 4-3 definitivo y meter a Belgrano en la gran final del Torneo Apertura, donde enfrentará a River Plate en Córdoba.
El equipo de Ricardo Zielinski consiguió una clasificación épica después de un partido extremadamente cambiante y ahora buscará dar otro golpe frente al Millonario en el estadio Mario Alberto Kempes.