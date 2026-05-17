Maipú recibe a Chicago con el envión goleador y la ilusión de seguir creciendo: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú recibirá, desde las 17, a Nueva Chicago en el estadio Omar Higinio Sperdutti por la fecha 14 de la Primera Nacional Zona B en un partido importante para seguir consolidando su crecimiento en el campeonato. El encuentro será transmitido por LPF Play y contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca .

El presente de Deportivo Maipú cambió notablemente en las últimas fechas de la Primera Nacional y el equipo mendocino llega con mucha confianza.

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El Cruzado viene de conseguir una impactante goleada 5 a 0 frente a Temperley como visitante , en uno de los resultados más resonantes de la fecha. Desde la llegada de Mariano Echeverría , el equipo mostró una clara mejora futbolística, mayor solidez colectiva y una identidad mucho más ofensiva.

Además, el conjunto mendocino empezó a recuperar terreno en la tabla de la Zona B y busca meterse definitivamente en la pelea por los puestos importantes del campeonato.

Cómo llega Nueva Chicago al duelo en Mendoza

Del otro lado estará un Nueva Chicago golpeado después de la última jornada de la Primera Nacional. El Torito viene de perder 2 a 1 como local frente a Almagro y dejó escapar puntos importantes en la lucha por mantenerse dentro de los puestos de reducido.

Además, el equipo de Mataderos llega con presión debido a la irregularidad mostrada en las últimas fechas del campeonato.

Por eso, el partido frente a Deportivo Maipú aparece como una prueba importante para intentar recuperar confianza y volver a sumar en la tabla de posiciones.

El próximo desafío que tendrá Deportivo Maipú

Luego del compromiso frente a Nueva Chicago, el próximo desafío del Botellero será uno de los partidos más atractivos para los mendocinos.

El próximo sábado, Deportivo Maipú visitará a San Martín de San Juan en uno de los clásicos interprovinciales más importantes de la categoría.

El encuentro se jugará desde las 16:30 y aparece como una prueba clave para medir el verdadero momento futbolístico del equipo de Mariano Echeverría.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones