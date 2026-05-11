El Tomba y Maipú sumaron de a tres: cómo están en la tabla de la Primera Nacional

El Tomba y el Botellero se acomodaron en el campeonato.

La fecha 13 de la Primera Nacional dejó un saldo altamente positivo para los equipos mendocinos. Mientras el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba derrotó a Racing de Córdoba en el Feliciano Gambarte, el Club Deportivo Maipú protagonizó una goleada histórica frente a Temperley como visitante. Los dos conjuntos quedaron muy cerca de la zona alta de sus respectivos grupos y alimentan la ilusión de pelear por cosas importantes en el campeonato.

El Tomba volvió a sonreír en el debut de Pablo De Muner y se metió de lleno en la pelea de arriba. El Expreso venció 2 a 1 a Racing de Córdoba gracias al doblete de Martín Pino y alcanzó los 19 puntos en la Zona A.

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Tomba ganador con De Muner: venció a Racing de Córdoba y ya está tercero

Con esta victoria, Godoy Cruz quedó ubicado en el cuarto puesto , igualando la línea de Deportivo Madryn y Bolívar , y apenas a tres unidades de los líderes Morón y Colón , ambos con 22 puntos.

FIIIIIIIIIIIIINAAAAAAAAAL DEEEEEL PAARTIIDOOO ¡¡¡GAAANOOOOOO EEL TOOOMBAAAA!!! CON DOBLETE DE MARTÍN PINO, EL EXPRESO SUPERÓ A RACING DE CÓRDOBA. Godoy Cruz 2 1 Racing #JUEGAGODOYCRUZ #VamosTomba pic.twitter.com/XLFzGt4ECk

Además del resultado, el equipo mendocino mostró una mejora importante desde lo futbolístico, especialmente en intensidad, presión y agresividad ofensiva. La llegada de Pablo De Muner parece haber generado una rápida reacción anímica en un plantel que venía golpeado tras la salida de Mariano Toedtli.

Ahora el gran desafío para el Expreso será sostener este crecimiento en condición de visitante, cuando enfrente a Los Andes el próximo sábado desde las 15.30.

Deportivo Maipú se acerca al Reducido y atraviesa su mejor momento

Deportivo Maipú protagonizó una de las grandes goleadas del campeonato tras aplastar 5 a 0 a Temperley en condición de visitante. El equipo dirigido por Mariano Echeverría estiró así a cinco partidos su racha sin derrotas y se acomodó muy cerca de los puestos de Reducido en la Zona B.

El Cruzado llegó a las 15 unidades y actualmente ocupa el noveno puesto, apenas a un punto de Temperley, que hoy estaría ingresando al Reducido. Además, quedó muy cerca de conjuntos importantes como Chacarita, Agropecuario y Nueva Chicago.

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GANÓOOOOOOO EL CRUZADOOOO



¡Final del partido en el Estadio Alfredo Beranger!



Temperley 0-5 Deportivo Maipú #SomosMaipú pic.twitter.com/XoTFKXRD3x — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) May 9, 2026

La mejora futbolística del Botellero se refleja claramente en los números, pero también en el funcionamiento colectivo. Maipú mostró contundencia ofensiva, presión alta y una enorme eficacia frente al arco rival en la histórica goleada sobre el Gasolero.

En la próxima fecha, el conjunto mendocino tendrá otra prueba importante cuando reciba a Nueva Chicago el domingo desde las 17.30 buscando seguir acercándose a los puestos de clasificación.

Así están los mendocinos en la Primera Nacional

Los equipos mendocinos atraviesan un presente alentador dentro de la Primera Nacional 2026. Godoy Cruz aparece consolidado en la pelea alta de la Zona A, mientras que Deportivo Maipú logró recuperarse tras un comienzo irregular y ya amenaza seriamente con meterse en puestos de Reducido.

Con varias fechas todavía por disputarse, tanto el Expreso como el Cruzado llegan fortalecidos desde lo anímico y empiezan a ilusionarse con convertirse en protagonistas importantes del campeonato.

Los resultados

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Las posiciones