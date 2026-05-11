Está la prelista de Argentina para el Mundial 2026 con sorpresas y figuras históricas

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene oficialmente su prelista para el Mundial 2026 y comenzaron las especulaciones de cara a la nómina definitiva que viajará a Estados Unidos, México y Canadá. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni presentó ante FIFA una lista preliminar de 55 futbolistas que combina históricos campeones del mundo, jóvenes promesas y varias sorpresas que generan debate entre los hinchas.
Qué jugadores aparecen en la prelista de Argentina para el Mundial 2026
Lionel Messi encabeza nuevamente la nómina argentina y aparece acompañado por gran parte de la base campeona del mundo en Qatar 2022. Entre los nombres más importantes figuran:
Por otro lado, algunos nombres históricos quedaron afuera de esta primera nómina preliminar, marcando claramente el inicio de una renovación progresiva dentro del plantel argentino.
Scaloni además sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que llegan con molestias o arrastrando lesiones en la recta final de la temporada europea.
Cuándo sale la lista definitiva de Argentina para el Mundial
La lista final de la Selección argentina para el Mundial 2026 se conocerá en las próximas semanas. De los 55 futbolistas reservados, solamente 26 integrarán la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.
El gran objetivo del cuerpo técnico será llegar con el plantel en óptimas condiciones al debut frente a Argelia, en un Mundial donde Argentina intentará defender el histórico título conseguido en Qatar 2022.