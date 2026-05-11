Está la prelista de Argentina para el Mundial 2026 con sorpresas y figuras históricas

Lionel Scaloni definió la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene oficialmente su prelista para el Mundial 2026 y comenzaron las especulaciones de cara a la nómina definitiva que viajará a Estados Unidos, México y Canadá. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni presentó ante FIFA una lista preliminar de 55 futbolistas que combina históricos campeones del mundo, jóvenes promesas y varias sorpresas que generan debate entre los hinchas.

Lionel Messi encabeza nuevamente la nómina argentina y aparece acompañado por gran parte de la base campeona del mundo en Qatar 2022. Entre los nombres más importantes figuran:

Suben sin parar: cómo quedaron en las posiciones el Tomba y Maipú

Además, Scaloni volvió a apostar fuerte por el recambio generacional incluyendo futbolistas jóvenes que atraviesan un enorme presente tanto en Europa como en el fútbol argentino.

Franco Mastantuono

Nicolás Paz

Santiago Castro

Máximo Perrone

Claudio Echeverri

Gianluca Prestianni

Tomás Aranda

También aparecen futbolistas del medio local como Santiago Beltrán, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado, Aníbal Moreno, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053815460966109215&partner=&hide_thread=false #AHORA - LIONEL SCALONI DIO A CONOCER LA PRE-LISTA DE 55 JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL. #ESPNMundial pic.twitter.com/uFozkRHtro — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2026

Las sorpresas y ausencias que generan debate

La prelista dejó varios nombres inesperados y algunas ausencias fuertes. Uno de los futbolistas que más sorpresa generó fue Santiago Beltrán, arquero de River Plate que viene de convertirse en héroe frente a San Lorenzo en el Torneo Apertura.

También llamó la atención la inclusión de:

Tomás Aranda

Mateo Pellegrino

Kevin Mac Allister

Walter Benítez

Gabriel Rojas

Por otro lado, algunos nombres históricos quedaron afuera de esta primera nómina preliminar, marcando claramente el inicio de una renovación progresiva dentro del plantel argentino.

Scaloni además sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que llegan con molestias o arrastrando lesiones en la recta final de la temporada europea.

Cuándo sale la lista definitiva de Argentina para el Mundial

La lista final de la Selección argentina para el Mundial 2026 se conocerá en las próximas semanas. De los 55 futbolistas reservados, solamente 26 integrarán la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

El gran objetivo del cuerpo técnico será llegar con el plantel en óptimas condiciones al debut frente a Argelia, en un Mundial donde Argentina intentará defender el histórico título conseguido en Qatar 2022.