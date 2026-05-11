11 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol

Está la prelista de Argentina para el Mundial 2026 con sorpresas y figuras históricas

Lionel Scaloni presentó la prelista de la Selección de fútbol de Argentina para el duro Mundial 2026 con históricos, jóvenes y varias sorpresas. Repasá las figuras.

Lionel Scaloni definió la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. &nbsp;

Lionel Scaloni definió la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene oficialmente su prelista para el Mundial 2026 y comenzaron las especulaciones de cara a la nómina definitiva que viajará a Estados Unidos, México y Canadá. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni presentó ante FIFA una lista preliminar de 55 futbolistas que combina históricos campeones del mundo, jóvenes promesas y varias sorpresas que generan debate entre los hinchas.

Qué jugadores aparecen en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Messi encabeza nuevamente la nómina argentina y aparece acompañado por gran parte de la base campeona del mundo en Qatar 2022. Entre los nombres más importantes figuran:

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  • Emiliano Martínez
  • Cristian Romero
  • Rodrigo De Paul
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez

Además, Scaloni volvió a apostar fuerte por el recambio generacional incluyendo futbolistas jóvenes que atraviesan un enorme presente tanto en Europa como en el fútbol argentino.

Entre las grandes apariciones sobresalen:

  • Franco Mastantuono
  • Nicolás Paz
  • Santiago Castro
  • Máximo Perrone
  • Claudio Echeverri
  • Gianluca Prestianni
  • Tomás Aranda

También aparecen futbolistas del medio local como Santiago Beltrán, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado, Aníbal Moreno, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

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Las sorpresas y ausencias que generan debate

La prelista dejó varios nombres inesperados y algunas ausencias fuertes. Uno de los futbolistas que más sorpresa generó fue Santiago Beltrán, arquero de River Plate que viene de convertirse en héroe frente a San Lorenzo en el Torneo Apertura.

También llamó la atención la inclusión de:

  • Tomás Aranda
  • Mateo Pellegrino
  • Kevin Mac Allister
  • Walter Benítez
  • Gabriel Rojas

Por otro lado, algunos nombres históricos quedaron afuera de esta primera nómina preliminar, marcando claramente el inicio de una renovación progresiva dentro del plantel argentino.

Scaloni además sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que llegan con molestias o arrastrando lesiones en la recta final de la temporada europea.

Cuándo sale la lista definitiva de Argentina para el Mundial

La lista final de la Selección argentina para el Mundial 2026 se conocerá en las próximas semanas. De los 55 futbolistas reservados, solamente 26 integrarán la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

El gran objetivo del cuerpo técnico será llegar con el plantel en óptimas condiciones al debut frente a Argelia, en un Mundial donde Argentina intentará defender el histórico título conseguido en Qatar 2022.

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