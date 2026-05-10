10 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético River Plate

River recibe a San Lorenzo en un clásico caliente por los octavos del Torneo Apertura 2026: hora y dónde verlo

River Plate y el Ciclón se miden por los octavos de final del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

River va con todo.

River va con todo.

Por Sitio Andino Deportes

River Plate y San Lorenzo se enfrentarán este domingo desde las 19 en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo Coudet buscará aprovechar la localía para avanzar a cuartos, mientras que el conjunto de Gustavo Álvarez intentará dar el golpe en Núñez en un clásico que promete muchísima tensión e intensidad.

A qué hora juegan River vs. San Lorenzo y dónde verlo

River y San Lorenzo jugarán este domingo a las 19 en el Monumental. El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino y podrá verse por la pantalla de TNT Sports y ESPN Premium.

Lee además
Maxi Meza abrió el marcador en Venezuela.

Épico triunfo de River en Venezuela: con un defensor en el arco, lo ganó en la última y quedó a un paso de octavos
River afronta un duelo exigente en Brasil para sostener su liderazgo.

River se juega una parada clave en Brasil ante Bragantino por la Sudamericana

El ganador del clásico avanzará a los cuartos de final del Apertura 2026, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Vélez y Gimnasia. Además, en caso de empate durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante alargue y penales.

Pensando en este partido decisivo, el “Chacho” dejará atrás la rotación y volverá a apostar por la mayoría de sus titulares. Entre las principales novedades aparecen los regresos de Fausto Vera y Sebastián Driussi, dos piezas importantes para recuperar equilibrio y peso ofensivo. River además llega con el respaldo de haber terminado mejor ubicado en la fase regular, situación que le permitió asegurarse la localía en casi todos los cruces eliminatorios del campeonato.

Cómo llega San Lorenzo y las posibles formaciones

San Lorenzo atraviesa un presente irregular, aunque mantiene ilusión en ambos frentes. El Ciclón viene de empatar sin goles frente a Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana y cerró la fase regular del Apertura con una derrota frente a Independiente.

Para visitar el Monumental, Gustavo Álvarez mantendría su esquema de tres centrales, aunque no podrá contar con Alexis Cuello, expulsado en la fecha pasada. Su lugar sería ocupado por Matías Reali.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Temas
Seguí leyendo

Miralo en vivo: el Tomba recibe a Racing de Córdoba en un partido clave por la Primera Nacional

Valentín Perrone y Marco Morelli quedaron lejos del podio en Moto3 durante el GP de Le Mans

No pudo aguantar y Francisco Cerúndolo se despidió de Roma

Jorge Martín hizo historia en Le Mans por el MotoGP

Franco Colapinto impacta a la Fórmula 1 y puso a todos bajo sus pies

Huracán Las Heras, San Martín y Fadep tienen una jornada clave en el Federal A

Fin del sueño: la Lepra no tuvo una noche feliz y se quedó afuera del Apertura ante Unión

Huracán amargó a Boca que quedó eliminado del Apertura

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba necesita ganar.

Miralo en vivo: el Tomba recibe a Racing de Córdoba en un partido clave por la Primera Nacional

Las Más Leídas

Una mujer fue atropellada en Las Heras y murió: cómo ocurrió

Conmoción en Las Heras por la muerte de una mujer atropellada: qué revelaron las cámaras

Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Varios lanzados por la gobernación y las intendencias en la Fiesta de la Ganadería.

Festival de precandidatos en la Fiesta de la Ganadería: los nombres que "se lanzaron" en el Sur

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

El drama de la indigencia en Capital: más de 500 personas viven hoy en la calle

Fatal accidente vial en Guaymallén: investigan si un perro provocó la caída de un motociclista

Fatal caída en Guaymallén: un perro apareció en el camino y ocurrió la tragedia