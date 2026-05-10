River recibe a San Lorenzo en un clásico caliente por los octavos del Torneo Apertura 2026: hora y dónde verlo

River Plate y San Lorenzo se enfrentarán este domingo desde las 19 en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 . El equipo de Eduardo Coudet buscará aprovechar la localía para avanzar a cuartos, mientras que el conjunto de Gustavo Álvarez intentará dar el golpe en Núñez en un clásico que promete muchísima tensión e intensidad.

River y San Lorenzo jugarán este domingo a las 19 en el Monumental. El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino y podrá verse por la pantalla de TNT Sports y ESPN Premium .

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El ganador del clásico avanzará a los cuartos de final del Apertura 2026 , donde enfrentará al vencedor de la llave entre Vélez y Gimnasia . Además, en caso de empate durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante alargue y penales.

River llega golpeado desde lo futbolístico, aunque con buenos números en el torneo local. El equipo de Eduardo Coudet viene de conseguir un triunfo agónico en la Copa Sudamericana, pero arrastra derrotas recientes frente a Boca y Atlético Tucumán en el campeonato argentino.

Pensando en este partido decisivo, el “Chacho” dejará atrás la rotación y volverá a apostar por la mayoría de sus titulares. Entre las principales novedades aparecen los regresos de Fausto Vera y Sebastián Driussi, dos piezas importantes para recuperar equilibrio y peso ofensivo. River además llega con el respaldo de haber terminado mejor ubicado en la fase regular, situación que le permitió asegurarse la localía en casi todos los cruces eliminatorios del campeonato.

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San Lorenzo atraviesa un presente irregular, aunque mantiene ilusión en ambos frentes. El Ciclón viene de empatar sin goles frente a Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana y cerró la fase regular del Apertura con una derrota frente a Independiente.

Para visitar el Monumental, Gustavo Álvarez mantendría su esquema de tres centrales, aunque no podrá contar con Alexis Cuello, expulsado en la fecha pasada. Su lugar sería ocupado por Matías Reali.

La síntesis

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