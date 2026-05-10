Festival de precandidatos en la Fiesta de la Ganadería: los nombres que "se lanzaron" en el Sur

Varios lanzados por la gobernación y las intendencias en la Fiesta de la Ganadería.

El almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas cerró un fin de semana con alta carga política oficialista en General Alvear . Los principales dirigentes de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza llegaron al Sur provincial, para escuchar los reclamos del sector , pero también para dar señales de cara a 2027, año electoral .

En el predio ferial, los costillares fueron la principal atracción; el plato principal. Aunque la "entrada", en esta oportunidad, estuvo a cargo de quienes —explícita o implícitamente— dejaron entrever sus intenciones de competir por alguno de los cargos ejecutivos que se ponen en juego en los comicios del año próximo.

Los anuncios de Alfredo Cornejo en la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026

Quiénes fueron las figuras que visitaron la carpa de Medios Andinos en Alvear

Son los “precandidatos” que dejó el evento que reunió a todo el arco oficialista y sus vertientes internas . Algunos ya lanzados previamente. Otros aprovecharon el escenario para empezar a asomar la cabeza .

Los costillares se llevaron las miradas, pero el ruido político también tuvo protagonismo en General Alvear.

Elecciones 2027: los anotados en la carrera por la sucesión de Cornejo

Tras pedir un voto por la continuidad en su discurso del 1° de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo retomó ese concepto en la paella radical del viernes por la noche. Aunque con una advertencia: cuidado con las internas encarnizadas, porque pueden terminar mal. Especialmente en la delicada situación socioeconómica que atraviesa la población. “Si ese deterioro lo enfrentamos con divisiones, echándonos la culpa y generando rispideces en la opinión pública, le vamos a agregar nafta al fuego”, alertó.

No obstante, “bendijo” a los correligionarios con aspiraciones a sucederlo. En el acto partidario del Club Ferrocarril Oeste ratificó a los que pican en punta.

Allí se anota el intendente capitalino Ulpiano Suarez, quien desde hace meses trabaja en la construcción de una candidatura a la gobernación, que —según su mirada— debería resolverse en una PASO dentro de Cambia Mendoza. “Hay que prepararse, no se puede improvisar. No solo hay que tener ganas, sino equipo y un plan de carrera. Experiencia de gestión, liderazgo y capacidad de defender los intereses de Mendoza ante el Gobierno nacional”, señaló a Medios Andinos.

Ulpiano Suarez, almuerdo Fiesta de la Ganadería 2026, TVA General Alvear Ulpiano Suarez quiere competir por la gobernación en las elecciones 2027. Foto: Daniel Cano

Del gabinete de Gobierno, el titular de la DGE Tadeo García Zalazar empieza a consolidarse como el representante del equipo de gestión en esa carrera. Los otros tres ministros que suenan para ocupar ese lugar —Natalio Mema (Gobierno), Jimena Latorre (Energía) y Rodolfo Montero (Salud)— oportunamente no estuvieron en el Sur el fin de semana. El jefe de la cartera educativa cuenta con un “pagaré” firmado por Cornejo desde 2023, cuando se vio obligado a bajar su candidatura por la postulación de su jefe político. Todo indica que buscará cobrárselo en el próximo turno electoral.

Tadeo Garcia Zalazar, ministro de Educación , Fiesta de la Ganaderia 2026 Tadeo García Zalazar ratificó sus intenciones de suceder a Alfredo Cornejo en 2027. Foto: Daniel Cano

Andrés “Peti” Lombardi cierra el tridente de precandidatos radicales. El presidente de la Cámara de Diputados corre con desventaja frente a los otros dos: su principal escollo es el poco nivel de conocimiento en la ciudadanía. Tampoco blanqueó esa aspiración, aunque se advierte en cada acto partidario. “Cambia Mendoza es el único equipo que hay en la provincia con capacidad para gobernar”, postuló.

Andrés Peti Lombardi, almuerzo Fiesta de la Ganadería 2026 Andrés Lombardi es presidente del Comité Provincia de la UCR Mendoza. Foto: Daniel Cano

Hubo un nombre que el gobernador omitió en Ferro: el de Luis Petri. Otro de los interesados en competir por el “sillón de San Martín” en 2027, quien —además— cuenta con una muy buena valoración en las encuestas. En el cornejismo justifican la exclusión de su apellido en los discursos del viernes por su desición de desafiliarse de la UCR para sumarse a La Libertad Avanza. “El 2026 me encuentra recorriendo la provincia. Voy a estar en cada rincón, escuchando y acompañando a los mendocinos”, dijo el diputado nacional a Noticiero Andino.

Luis Petri, Fiesta Nacional de Ganadería (2) Petri llegó acompañado a la Fiesta de la Ganadería de su esposa, la periodista Cristina Pérez. Foto: Dani Cano.

Más tímidamente, el presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, ante la consulta sobre un eventual interés por la gobernación, manifestó que le “gustaría acompañar a los mendocinos y lo haré desde el lugar que me toque”. El legislador nacional defiende la idea de eliminar las PASO en Mendoza. Por lo tanto, una eventual candidatura debería surgir de un acuerdo con la UCR o, en última instancia, aparecer en una boleta libertaria propia, lo que implicaría romper la alianza con Cambia Mendoza.

Correa Llanos, Fiesta de la Ganadería 2026 Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en Mendoza. Foto: Daniel Cano

Si bien no se incluye en la lista, el intendente alvearense Alejandro “Jany” Molero mostró interés en integrar una fórmula junto a Suarez o García Zalazar. “Me encantaría”, lanzó ante los micrófonos de Noticiero Andino. De este modo, no solo el lugar que hoy ocupa Cornejo es codiciado, sino también el de la vicegobernadora Hebe Casado.

La vice que quiere volver a sus pagos y los que se anotan para las intendencias

Justamente, la presidenta del Senado mostró las cartas que pretende jugar en 2027. Casado señaló que —una vez cumplido su mandato en la vicegobernación— maneja un “abanico” de opciones. Una de ellas es alejarse de la función pública y retornar a su consultorio médico, en San Rafael. Sin embargo, la idea que más la seduce es disputar la intendencia de su departamento y enfrentar a sus adversarios políticos: los hermanos Félix.

Si bien admitió que está dispuesta a librar esa batalla electoral, aclaró que no se trata de “una competencia de egos” y que, si surgiera otro dirigente de su espacio con mayor aceptación, “lo acompañaría”. “Si alguien mide mejor que yo y puede dar esa batalla mejor que yo, entonces que vaya el mejor y yo lo respaldaré”, afirmó.

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, Hebe Casado Hebe Casado quiere ser candidata a intendenta de San Rafael en 2027. Foto: Daniel Cano

Casado ya tiene competencia. El senador provincial y exconcejal Leonardo Yapur no oculta su deseo de conducir el Municipio de San Rafael, gobernado por el peronismo desde hace más de dos décadas. Sin lanzamientos formales, también suenan para esa comuna Jimena Latorre y el exdirector de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte. Si se aplica la lógica de Casado, quien tenga mejor valoración ciudadana debería representar a Cambia Mendoza en las urnas.

San Martín es una de las comunas cuyo intendente —Raúl Rufeil— no podrá renovar mandato en 2027. En la disputa por sucederlo aparecen dos figuras nítidas: la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el secretario de Gobierno municipal, Mauricio Petri.

Marite Badui, Subsecretaria de Infraestructura Marité Baduí podría ser candidata a intendenta de San Martín en 2027. Foto: Daniel Cano

La funcionaria provincial, oriunda de Palmira, ha cobrado notoriedad por su rol en las obras que se ejecutan con los más de mil millones de dólares del Fondo del Resarcimiento. “Tenemos desafíos de obras enormes. Si hacemos ese trabajo dignamente, después se verá. Somos un equipo y se evaluará en qué lugar cada uno es más útil, en función de sostener este estilo de gobierno y de gestión”, analizó.

Por su parte, el hermano del exministro de Defensa mantiene un perfil más bajo, aunque es sabido que desde hace tiempo trabaja con un grupo de colaboradores y dirigentes de San Martín para proyectar una candidatura el próximo año.

En Godoy Cruz, nada parece obstaculizar la apuesta del intendente Diego Costarelli por la reelección. “Estoy en el día a día de la gente, aportando mi granito de arena para que las personas vivan cada vez mejor”, remarcó. Lo mismo ocurre en Guaymallén, con Marcos Calvente; Las Heras, con Francisco Lo Presti; y Tupungato, con Gustavo Aguilera. En San Carlos, el aliado del radicalismo Alejandro Morillas también busca otro mandato. La buena onda con el cornejismo le allanaría el camino para evitar que le impongan un contendiente en la interna.

Alejandro Morillas es el intendente de San Carlos, Fiesta de la Ganaderia Morillas apuesta por otro mandato en San Carlos. Foto: Daniel Cano

En Alvear, si bien Molero tiene la posibilidad de renovar —y más allá de su interés por la vicegobernación—, un nombre conocido empieza a sonar con fuerza: el del exintendente Walther Marcolini, hoy cercano a Luis Petri. “Voy a trabajar con mi equipo en contribuir a un espacio que quiere construir una Mendoza que debe volver a crecer y progresar. Hay que impulsar ideas nuevas, disruptivas e innovadoras”, señaló. No se lee estrictamente como el lanzamiento de una candidatura a la intendencia, pero su apellido conserva peso en el territorio. Otra alternativa que se estudia es que acompañe en la fórmula por la gobernación al exministro. “No es un año para hacer campaña, sino de resolver problemas”, sintetizó. En paralelo, Leonardo Viñolo —presidente del comité radical departamental y consejero del Río Atuel— “calienta motores” ante la posibilidad de que Molero no vaya por la reelección.