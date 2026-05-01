En su penúltimo discurso anual, Alfredo Cornejo abrió el paraguas y pidió un voto por la continuidad para 2027

El gobernador Alfredo Cornejo brindó su séptimo discurso anual ante la Asamblea Legislativa y dejó un mensaje que —además de los tradicionales anuncios (en esta oportunidad, con foco en energía y financiamiento para pymes )— incorporó un pedido a la ciudadanía pensando en las elecciones de 2027 , cuando el oficialismo enfrente posiblemente la parada en las urnas más complicada de los últimos doce años. El primer mandatario, quien dejó claro su alineamiento con la gestión de Javier Milei, solicitó un voto por "la continuidad" el año que viene .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#SesionesOrdinarias | El gobernador Alfredo Cornejo brindó su séptimo discurso anual ante la Asamblea Legislativa y dejó un mensaje que —además de los tradicionales anuncios (en esta oportunidad, con foco en energía y financiamiento para pymes)— incorporó un pedido a la ciudadanía pensando en las elecciones de 2027, cuando el oficialismo enfrente posiblemente la parada en las urnas más complicada de los últimos doce años. El primer mandatario, quien dejó claro su alineamiento con la gestión de Javier Milei, solicitó un voto por "la continuidad" el año que viene. No fue una solicitud escondida en su alocución, sino que eligió dejarla para el cierre. Y fue taxativa. "La ciudadanía tiene que estar atenta porque romper siempre es más fácil que construir. Por eso la continuidad es clave", puntualizó. Previo a ese requerimiento a los votantes, destacó el manejo "ordenado" de las cuentas provinciales en épocas de crisis económica y vacas flacas para todas las jurisdicciones. @facularosa_ #Mendoza #Gobierno #discurso"

Balance del Gobierno: en Mendoza la obra pública se sostuvo con el Fondo del Resarcimiento pese al freno nacional

No fue una solicitud escondida en su alocución, sino que eligió dejarla para el cierre. Y fue taxativa. " La ciudadanía tiene que estar atenta porque romper siempre es más fácil que construir. Por eso la continuidad es clave ", puntualizó. Previo a ese requerimiento a los votantes, destacó el manejo "ordenado" de las cuentas provinciales en épocas de crisis económica y vacas flacas para todas las jurisdicciones.

La ciudadanía tiene que estar atenta porque romper siempre es más fácil que construir. Por eso la continuidad es clave La ciudadanía tiene que estar atenta porque romper siempre es más fácil que construir. Por eso la continuidad es clave

Aseguró que su administración (o, más bien, la de Cambia Mendoza desde 2015 a esta parte) se enfocó en el sostenimiento del equilibrio fiscal como política de Estado, pero "no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para cuidar a los mendocinos, sostener la inversión, acompañar al sector productivo y garantizar servicios públicos de calidad".

Asamblea Legislativa, Alfredo Cornejo, 1 de mayo 2026 Alfredo Cornejo brindó su séptimo mensaje anual ante la Legislatura. Foto: Cristian Lozano

Para Cornejo, Mendoza entra en una nueva fase

Una vez más, recalcó que tales gestiones "no lucen" en un contexto de inestabilidad macroeconómica y recesión. Pero —planteó— Mendoza ha sentado las bases para que, cuando esas condiciones mejoren, se amplíen las inversiones en la provincia, se consolide la matriz productiva, vuelva a crearse empleo y "se abran oportunidades reales de crecimiento en nuestra provincia". Una definición que Cornejo sostiene desde la campaña electoral de 2023: la mejora de las condiciones nacionales tendrá un impacto positivo mayor en Mendoza que en otras jurisdicciones. Si bien ese análisis tiene una base real, se lee como una excesiva dependencia del éxito de Casa Rosada.

Como contraste a ese camino ligado a Nación, el mandatario propuso para su último año y medio de gobierno "entrar en una nueva fase de la transformación de Mendoza", aunque sin dar mayores detalles. "Se trata de pensar el crecimiento de manera integral. De construir una visión compartida entre el sector público y el privado, entre el sistema educativo, el entramado productivo y el territorio. Porque el desarrollo no surge de la simple suma de actividades, sino de la capacidad de articularlas", sintetizó.

En ese sentido, señaló que las políticas adoptadas en los últimos once años de mandatos radicales crearon "condiciones posibles para construir futuro", que serán "capitalizadas" por otras autoridades. Cornejo anticipa, de este modo, un escenario electoral complejo el año próximo.

Entre las buenas mediciones de Luis Petri (quien no estuvo en la Legislatura) en las encuestas y el avance de la "Liga de los Intendentes" (que, dicho sea de paso, este 1° de Mayo volvió a mostrarse alineada), con Ulpiano Suarez y Matías Stevanato a la cabeza, requerirá de mucha muñeca política para ordenar la oferta en las urnas y lograr la "continuidad" reclamada en su mensaje. Y que alguna de esas expresiones la representen.

Matías Stevanato, Ulpiano Suarez, asamblea legislativa 1 de mayo de 2026 Ulpiano Suarez y Matías Stevanato volvieron a mostrarse juntos, esta vez en la Asamblea Legislativa. Foto: Cristian Lozano

Los anuncios que dejó el discurso de Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa

Más allá del contenido político del discurso, el gobernador dejó varios anuncios para las distintas áreas del Ejecutivo, enfocados principalmente a la producción y empleo.

Como anticipó Sitio Andino , ratificó la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento , que se reorganizará en la Dirección de Financiamiento Productivo, dejando de lado su función de otorgamiento de créditos directos, para pasar solamente a subsidiar tasas de interés de los créditos sistema financiero a los que accedan las pymes locales.

, ratificó la , que se reorganizará en la Dirección de Financiamiento Productivo, dejando de lado su función de otorgamiento de créditos directos, para pasar solamente a a los que accedan las pymes locales. También anticipó que se ampliará la disponibilidad de fondos de garantías "para que mas pymes concreten proyectos de inversión en mejores condiciones financieras que lass que den los bancos".

"para que mas pymes concreten proyectos de inversión en mejores condiciones financieras que lass que den los bancos". En materia minera, confirmó que este año enviará un tercer paquete de iniciativas mineras de Malargüe Distrito Minero Occidental. Mencionó el envío a la Legislatura el proyecto “Don Luis y Otros”, orientado a explorar el potencial de litio en Mendoza.

Alfredo Cornejo, asamblea legislativa 1 de mayo de 2026, Legislatura Foto: Cristian Lozano

En paralelo, informó el lanzamiento de Andean Bridge , una iniciativa impulsada junto a Impulsa Mendoza y actores financieros que busca conectar el mercado de capitales con proyectos mineros , con el objetivo de posicionar a la provincia como hub regional del sector . A esto se suma la confirmación de que Mendoza será sede de la Cumbre de Minería Sostenible 2026 , que reunirá a referentes, financistas y actores clave de la industria.

, una iniciativa impulsada junto a Impulsa Mendoza y actores financieros que busca , con el objetivo de posicionar a la provincia como . A esto se suma la confirmación de que , que reunirá a referentes, financistas y actores clave de la industria. Por otra parte, en el sector energético, Cornejo anunció que enviará un proyecto de ley para actualizar el marco de hidrocarburos , con el objetivo de mejorar las condiciones de inversión, fortalecer el rol del Estado y elevar estándares ambientales y de control . También ratificó la continuidad de licitaciones en producción convencional y aseguró que " Vaca Muerta en Mendoza dejó de ser una expectativa para convertirse en una oportunidad concreta de desarrollo ", en relación al desarrollo de la lengua local del territorio, que tendrá cinco nuevas perforaciones..

, con el objetivo de . También ratificó la continuidad de y aseguró que " ", en relación al desarrollo de la lengua local del territorio, que tendrá cinco nuevas perforaciones.. También anunció la construcción de un nuevo "Hogar Santa Marta" para adultos mayores y avances en materia educativa y de seguridad. Otro de los anuncios fue la ampliación del Tren de Cercanías (obra que aún no inicia) que inicialmente se presentó del Este a Maipú y que ahora se se extenderá a Luján de Cuyo.

para adultos mayores y avances en materia educativa y de seguridad. Otro de los anuncios fue la ampliación del (obra que aún no inicia) que inicialmente se presentó del Este a Maipú y que ahora se se extenderá a Luján de Cuyo. Además, lanzó un programa del IPV para beneficiar con la primera vivienda a docentes y la implementación de "motoambulancias".

Se viene un año de definiciones políticas. Y Cornejo, en su penúltimo mensaje ante la Legislatura, abrió el paraguas para sostener el poder construido a lolargo de tres gestiones radicales. Ahora, está en manos de la ciudadanía.