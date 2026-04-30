Una querida reina de la Vendimia anunció que será mamá otra vez.

Una de las figuras más queridas de Mendoza utilizó sus redes oficiales y anunció que su familia sigue creciendo. Se trata de Mayra Tous , reina de la Vendimia que portó los atributos nacionales tras representar a Tupungato en el 2020. La comunicadora reveló que está transitando su segundo embarazo .

Reina de la Vendimia, en la dulce espera por segunda vez.

El Telekino acumula $650 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Con una fotografía que deja ver el avance de su embarazo, Mayra reflexionó sobre este nuevo camino: "Dios y la vida siempre han tenido el plan perfecto. Hoy miro hacia atrás y entiendo que incluso en los días de dolor y frustración, se estaba gestando esta hermosa noticia en mí".

La joven, que ya es madre de Beltrán , expresó la felicidad que le genera esta nueva etapa: "Estoy descubriendo que el corazón no se divide, se expande. Me siento exactamente donde quiero estar, amando esta versión de mí y abrazando todo lo que este nuevo camino tiene para enseñarme".

"Datos que nadie pidió": los detalles de la espera

Fiel a su estilo cercano con sus seguidores, la reina nacional compartió algunos detalles curiosos y técnicos sobre este proceso:

Semanas de gestación: actualmente transita su semana 13 de embarazo.

Anécdota: contó que, curiosamente, ya estaba embarazada cuando sufrió una fractura en su pie, aunque en ese momento no lo sabía.

Cambios de hábito: por recomendación y cuidado, cambió el running por la bicicleta, aunque mantiene su rutina de gimnasio.

Síntomas: a diferencia de su primer embarazo con "El Beltru", donde no tuvo molestias, confesó que en esta oportunidad sí está sintiendo los síntomas típicos de los primeros meses.

mayra tous

El sueño del hermano mayor

Mayra destacó que siempre fue su deseo que su hijo mayor tuviera un hermano o hermana con poca diferencia de edad. "Yo soy hermana mayor y amo a mis hermanos. El plan era que se llevaran poquita diferencia", señaló emocionada por el desafío que se viene para la familia.

embarazada Mayra destacó que siempre fue su deseo que su hijo mayor tuviera un hermano con poca diferencia de edad.

La noticia se llenó rápidamente de comentarios de afecto, felicitaciones de otras reinas de mandato cumplido y de los mendocinos que aún guardan un gran cariño por la soberana del 2020.