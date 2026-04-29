Escala salarial del servicio doméstico: cuánto cobra cada categoría en mayo 2026

Las trabajadoras de casas particulares inician mayo de 2026 sin actualizaciones en su salario mínimo, debido a que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no ha cerrado aún una nueva paritaria. De esta manera, el servicio doméstico deberá percibir los mismos montos que rigieron durante el mes de abril en todo el país.

Esta situación de congelamiento afecta a las cinco categorías del sector, tanto para quienes desempeñan tareas por hora como para el personal mensualizado. Aunque los empleadores pueden acordar sumas superiores , la escala oficial funciona como el piso legal obligatorio que no puede ser perforado bajo ninguna circunstancia.

En la categoría de "Tareas Generales", que es la más frecuente en los hogares mendocinos para limpieza y mantenimiento, el valor de la hora con retiro se mantiene en $3.348,37. Por su parte, el salario mensual para esta misma categoría bajo la modalidad con retiro queda fijado en $410.773,52 para la jornada completa.

Para quienes se dedican a la "Asistencia y Cuidado de Personas" (niñeras o cuidadores de adultos mayores), los montos son ligeramente superiores. El valor por hora con retiro es de $3.599,86, mientras que el sueldo mensual asciende a $455.160,14, reflejando la mayor responsabilidad que conlleva la atención de personas vulnerables.

servicio doméstico Servicio doméstico sin paritarias

Adicionales vigentes y qué pasa con el bono

A pesar de no haber aumentos en el básico, se mantienen vigentes los adicionales por ley. El concepto de antigüedad suma un 1% extra por cada año trabajado, mientras que en las provincias del sur rige el plus por zona desfavorable del 30%, aunque en Mendoza se liquida según los acuerdos básicos de zona.

Es importante destacar que el bono extraordinario que se pagó en abril (correspondiente a marzo) no tiene continuidad confirmada para este mes. Por lo tanto, el ingreso final de mayo se compondrá únicamente del sueldo básico más los adicionales por antigüedad o aportes previsionales correspondientes a la carga horaria declarada.