Cómo crear tu nombre con fotografías satelitales que la NASA tomó de la Tierra

La NASA lanzó una innovadora plataforma interactiva que te permite escribir tu nombre utilizando fotografías satelitales reales capturadas por la misión Landsat . Esta iniciativa, presentada originalmente por el Día de la Tierra , busca concientizar sobre la belleza de nuestro planeta y la importancia de observar los cambios geográficos desde el espacio exterior.

A diferencia de los filtros comunes, estas imágenes no fueron generadas por inteligencia artificial. Son capturas genuinas de ríos, desiertos y nubes cuyas formas naturales coinciden con las letras del alfabeto , permitiendo una experiencia visual única y educativa sobre la biodiversidad terrestre.

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Para obtener tu diseño, debés ingresar al sitio oficial "Your Name in Landsat" y escribir la palabra que desees en la casilla principal. El sistema procesará los datos y, en pocos segundos, te devolverá una composición de paisajes que forman las letras de tu nombre con una precisión asombrosa.

Lo más interesante es que podés interactuar con cada letra para conocer su origen. Al pasar el cursor, la herramienta te informa el país, la ciudad y la latitud exacta donde fue tomada la foto, convirtiendo un simple juego visual en una lección de geografía global.

SitioAndino Sitio Andino escrito con fotografías de ríos y montañas tomadas por la NASA

El impacto del cambio climático en el mapa terrestre

El uso de estas imágenes también sirve para reflexionar sobre las huellas del calentamiento global en ecosistemas vulnerables. Fenómenos como el aumento del nivel del mar, que ya afecta zonas costeras de Argentina como Puerto Quequén, modifican constantemente la fisonomía que satélites de la NASA registran a diario.

La pérdida de vegetación y el calentamiento de los océanos no sólo alteran estos paisajes, sino que ponen en riesgo la seguridad de millones de personas. Por eso, además de compartir tu nombre en redes sociales, la propuesta invita a valorar los recursos vitales y la protección de los hábitats naturales.