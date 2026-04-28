28 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

La UTN San Rafael anunció un contacto radial con la Estación Espacial Internacional

La UTN de San Rafael presentó una jornada de radiocomunicación amateur que incluirá un enlace radial con la ISS y pondrá en valor el desarrollo tecnológico local.

Comunicación de la UTN San rafael con la aerostación de la NASA.

Comunicación de la UTN San rafael con la aerostación de la NASA.

Por Sitio Andino Departamentales

La Facultad Regional San Rafael de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) anunció oficialmente la realización de la “Jornada de Radiocomunicación Espacial Amateur”, una propuesta que tendrá como punto destacado un contacto radial con la Estación Espacial Internacional (ISS).

El anuncio se realizó este martes en la sede de calle Urquiza, durante una conferencia de prensa en la que participaron autoridades y coordinadores del proyecto.

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Durante el encuentro, los referentes destacaron el despliegue de ingeniería local y el trabajo técnico que permitirá concretar esta experiencia, que ubica a San Rafael en la vanguardia tecnológica a nivel nacional.

Además, subrayaron el valor pedagógico de la iniciativa, que busca acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad, especialmente a estudiantes y jóvenes interesados en estas áreas.

Ciencia, educación y tecnología

La jornada incluirá distintas actividades vinculadas a la radiocomunicación y la exploración espacial, con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje e intercambio.

En ese marco, también se brindaron detalles del cronograma previsto y se permitió a los medios conocer el equipamiento que será utilizado, así como dialogar con los protagonistas del proyecto. La propuesta representa una oportunidad única para vivir una experiencia científica de alcance internacional desde el sur mendocino.

Embed - UTN: HISTÓRICO CONTACTO CON LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

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