13 de junio de 2026
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San Rafael

San Rafael: la IA propone soluciones en salud, pero la decisión final es del médico

Durante un congreso de salud, realizado en San Rafael, profesionales reconocieron el potencial de la IA, pero advirtieron que la decisión final es del médico.

San Rafael: la IA propone soluciones en salud, pero la decisión final es del médico. Imagen creada con IA

San Rafael: la IA propone soluciones en salud, pero la decisión final es del médico. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

Hace una semana se realizó en San Rafael, el II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y el I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo. El evento reunió a más de 250 profesionales y, entre los tópicos abordados, se destacó el debate sobre la Inteligencia Artificial en la medicina. Al respecto, médicos y enfermeros destacaron el potencial de esta herramienta, pero advirtieron que el criterio clínico es insustituible.

Sitio Andino dialogó con dos de los protagonistas del encuentro: Ariel Sosa, médico terapista y miembro de la organización, y Miguel Rojas, Licenciado en Enfermería. Ambos coincidieron en que la IA llegó para quedarse, pero lanzaron una advertencia sobre las consecuencias de su uso sin un criterio profesional estricto.

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San Rafael: la Inteligencia Artificial y su uso en la medicina.

San Rafael: la Inteligencia Artificial y su uso en la medicina.

"La IA no reemplaza el estudio ni el contacto humano"

Para Ariel Sosa, el uso desmedido o incorrecto de la IA en la medicina agudiza el histórico abismo que existe entre la teoría de los libros y la cruda realidad frente al paciente grave. Si bien reconoció que la tecnología ayuda notablemente a resumir y agilizar la búsqueda de información, fue tajante respecto a sus límites estructurales.

"La Inteligencia Artificial juega un rol importantísimo, pero hay que tener muchísimo cuidado. La IA no puede ser el único sostén ni la fuente primaria de investigación; esa fuente sigue siendo la literatura médica y la investigación científica. Sin un conocimiento base de la patología, la IA es muy peligrosa en medicina porque comete muchos errores", alertó Sosa.

El terapista hizo un fuerte llamado a los profesionales de mayor trayectoria para que transmitan una mirada crítica a las nuevas generaciones de médicos que se vuelcan de forma directa a estas plataformas. "La IA no reemplaza el estudio, no reemplaza el razonamiento clínico y jamás va a reemplazar el contacto humano ni la empatía por el ser humano sufriente que tenemos adelante", remarcó.

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Ariel Sosa, uno de los disertantes y responsables del congreso de Medical Learning.

Ariel Sosa, uno de los disertantes y responsables del congreso de Medical Learning.

Asimismo, Sosa rescató que la verdadera urgencia en el interior del país no pasa por tener "el último resonador del Hospital Alemán", sino por saber usar herramientas accesibles: "A veces, un ecógrafo al pie de cama, manejado con criterio, permite estabilizar al enfermo, salvarle la vida y hacer que viaje en las mejores condiciones".

Del "círculo vicioso" del recelo a la prevención de enfermedades

Por su parte, Miguel Rojas aportó durante su disertación en el Congreso, una mirada ligada a la gestión de datos y al trabajo de los equipos asistenciales, rechazando de plano el mito de que las máquinas vendrán a desplazar al recurso humano en los hospitales públicos y privados.

"La IA es una herramienta y el factor humano es el que va a tomar la decisión final sobre las opciones que nos proponga. Nos va a ayudar muchísimo a procesar grandes volúmenes de datos y a agilizar decisiones, pero nosotros tenemos que estar detrás controlando qué es lo óptimo para el paciente", explicó Rojas.

El especialista señaló que el principal obstáculo actual es el recelo que genera el desconocimiento, lo que provoca una resistencia a cargar datos en el sistema. "Es un círculo vicioso: el desconocimiento genera negación, no se alimentan las plataformas con datos y la herramienta no funciona bien", detalló.

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Miguel Rojas aseguró que la IA no podrá desplazar ni reemplazar el recurso humano.

Miguel Rojas aseguró que la IA no podrá desplazar ni reemplazar el recurso humano.

No obstante, Rojas destacó el enorme potencial de la IA fuera de las terapias intensivas, específicamente en la atención primaria de la salud:

  • Procesamiento predictivo: permite analizar el historial clínico de forma masiva.

  • Detección temprana: ayuda a identificar patrones en enfermedades no transmisibles (como diabetes o hipertensión).

  • Prevención crítica: faculta al sistema de salud a abordar al paciente antes de que sufra un infarto o una crisis aguda.

El desafío educativo y el rol de las familias

El cierre del congreso dejó en claro que la transición hacia una medicina asistida por IA requiere educar no solo a los estudiantes -quienes ya la utilizan masivamente en las universidades para resolver trabajos- sino también a la comunidad general.

"Hoy las familias usan la IA para leer un diagnóstico y la plataforma les arroja la peor de las situaciones, generando pánico", ejemplificó Rojas. Para los expertos, el camino por delante es el de la capacitación obligatoria en todos los niveles. "El objetivo final no es depender de la inteligencia artificial, sino mantener la capacidad de dirigirla", concluyeron en las jornadas que marcaron un hito científico en el sur provincial.

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