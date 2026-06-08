8 de junio de 2026
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San Rafael

San Rafael: balance positivo tras el imponente congreso médico que hizo historia en el sur provincial

Más de 250 profesionales se reunieron en San Rafael para un congreso médico donde, entre otros temas, enfatizó la importancia del abordaje interdisciplinario.

San Rafael: balance positivo tras el imponente congreso médico que hizo historia en el sur provincial.

San Rafael: balance positivo tras el imponente congreso médico que hizo historia en el sur provincial.

 Por Natalia Mantineo

Tras tres intensas jornadas de capacitación de vanguardia, camaradería y debate científico en las instalaciones del Hotel Tower, concluyó con un éxito rotundo el II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica junto al I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo. El encuentro médico, que por primera vez desembarcó en San Rafael con esta magnitud institucional, logró congregar a más de 250 profesionales de la salud procedentes de distintos puntos de la Argentina y de países limítrofes.

Lucía Bertorello Andrade, médica especialista en Terapia Intensiva y socia fundadora de Medical Learning -una de las entidades responsables de la organización-, dialogó con Sitio Andino sobre el balance de este megaevento que fue planificado minuciosamente durante más de un año.

"Estamos muy contentos, fue un gran evento. Logramos tener dos auditorios en simultáneo para abordar charlas de médicos, enfermería y kinesiología, con más de 30 disertantes de primer nivel", expresó entusiasmada la profesional, destacando la cálida recepción que tuvo la ciudad sureña.

congreso medicina
San Rafael reunió a más de 200 profesionales de la salud para debatir sobre el abordaje del paciente crítico en Argentina.

San Rafael reunió a más de 200 profesionales de la salud para debatir sobre el abordaje del paciente crítico en Argentina.

San Rafael: la transversalidad y el enfoque holístico del paciente

Uno de los mayores logros que dejó esta cumbre sanitaria fue la ruptura de las barreras entre disciplinas para enfocarse en un abordaje integral del paciente grave. El congreso no estuvo direccionado a un área estricta, sino que propició un esquema transversal donde convivieron la emergentología, la oncología crítica, la cirugía, los cuidados intensivos y la cardiología.

"Quisimos hacer un congreso que sea verdaderamente interdisciplinario. El paciente es una integración entre las distintas profesiones. Queremos compartir el conocimiento entre enfermeros, kinesiólogos y médicos para poder evaluar al paciente de forma holística y brindarle la mejor calidad de atención posible", explicó Bertorello.

Más allá del rigor académico, la médica intensivista remarcó la importancia del ambiente de camaradería que se generó en los pasillos del Hotel Tower, el cual sirvió para "generar enlaces" y fortalecer los lazos de la comunidad médica nacional.

Lucia Bertorello terapista
Lucía Bertorello, médica terapista y una de las organizadoras del congreso.

Lucía Bertorello, médica terapista y una de las organizadoras del congreso.

El auge de la ecografía "a pie de cama" en la era pospandemia

Durante la charla con este medio, también se analizó cómo la crisis global del COVID-19 reconfiguró por completo la medicina de terapia intensiva. Según Bertorello, la pandemia visibilizó socialmente la labor fundamental de los intensivistas y marcó un quiebre tecnológico definitivo con el auge de la ultrasonografía.

"La ecografía fue el gran auge de la pandemia y creció muchísimo en los ámbitos de cuidados intensivos a lo largo de todo el país. Hoy es una herramienta fundamental que salió del consultorio ambulatorio para meterse en la internación crítica", detalló la especialista.

Entre las ventajas de este método que se discutieron exhaustivamente en los talleres prácticos del congreso, se encuentran:

  • Valoración en tiempo real: permite ver de inmediato qué le ocurre al paciente crítico.

  • Atención a pie de cama: agiliza los diagnósticos en el lugar de internación.

  • Optimización de recursos: evita traslados innecesarios y riesgosos dentro de los nosocomios.

congreso medicina paciente crítico
La ecografía cobró protagonismo tras la pandemia, salió del consultorio ambulatorio para meterse en la internación crítica

La ecografía cobró protagonismo tras la pandemia, salió del consultorio ambulatorio para meterse en la internación crítica"

Un hito organizativo para el sur mendocino

Si bien San Rafael ya había sido escenario de pequeñas jornadas médicas de actualización -coordinadas localmente por la doctora Lucila Ebbeke, jefa de terapia intensiva del Hospital Español-, esta es la primera vez que la ciudad se establece oficialmente como sede de un congreso de esta envergadura.

El evento cerró sus puertas superando todas las expectativas, con jefes de emergentología, cirujanos y especialistas con un alto training en situaciones críticas compartiendo sus experiencias.

"Es la primera vez que nos establecemos aquí como un congreso con esta cantidad de participantes, disertantes y jornadas teórico-prácticas en simultáneo. Me voy feliz de todo lo que logramos y profundamente agradecida con todo el equipo, las familias que apoyaron detrás de escena y con esta hermosa ciudad que nos recibió", concluyó Bertorello.

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