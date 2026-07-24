San Rafael integra a estudiantes y productores en la Feria Franca Municipal

La Feria Franca Municipal de San Rafael continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores locales, vecinos y establecimientos educativos del departamento.

En esta oportunidad, participaron alumnos y docentes de la escuela Pascual Iaccarini , quienes ofrecieron al público distintos productos elaborados de manera artesanal.

La presencia de la institución forma parte de una iniciativa impulsada por el intendente Omar Félix , que busca integrar a las escuelas técnicas y agrotécnicas al circuito de comercialización de la feria.

“Es una propuesta que beneficia tanto a los estudiantes como a los vecinos, que encuentran productos muy buscados y de excelente calidad”, señaló el coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno .

Las escuelas muestran su producción

La propuesta permite que los estudiantes puedan exhibir y comercializar los productos que elaboran como parte de su formación educativa. Además, representa una oportunidad para que los vecinos conozcan el trabajo que se realiza en las escuelas del departamento y accedan a alimentos regionales de calidad.

En ese sentido, Pugno adelantó que los próximos 7 y 8 de agosto será el turno de la escuela Julio Gatica, ubicada en el paraje La Guevarina, en Villa Atuel.

“Son productos tradicionales que identifican a nuestro departamento y que, además, tienen un enorme valor agregado porque detrás hay aprendizaje, trabajo y arraigo”, expresó el funcionario.

Producción local y comercialización

Durante las vacaciones de invierno, numerosos turistas se acercaron a la Feria Franca para adquirir productos regionales. La concurrencia reflejó el interés por la producción local y el potencial que tiene este mercado itinerante como espacio para la promoción y comercialización de alimentos elaborados en San Rafael.

La iniciativa también permite generar un contacto directo entre productores y consumidores, sin intermediarios, y fortalecer la economía de quienes trabajan en distintos puntos del departamento.

Días y lugares de la Feria Franca

La Feria Franca Municipal funciona de 8.30 a 13.30 en distintos puntos de San Rafael: