San Rafael integra a estudiantes y productores en la Feria Franca Municipal

La Feria Franca Municipal de San Rafael continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores locales, vecinos y establecimientos educativos del departamento.
Alumnos y docentes de la escuela Pascual Iaccarini de San Rafael ofrecieron sus productos artesanales como parte de una iniciativa que integra a las instituciones educativas al circuito de comercialización.
La Feria Franca Municipal de San Rafael continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores locales, vecinos y establecimientos educativos del departamento.
En esta oportunidad, participaron alumnos y docentes de la escuela Pascual Iaccarini, quienes ofrecieron al público distintos productos elaborados de manera artesanal.
La presencia de la institución forma parte de una iniciativa impulsada por el intendente Omar Félix, que busca integrar a las escuelas técnicas y agrotécnicas al circuito de comercialización de la feria.
“Es una propuesta que beneficia tanto a los estudiantes como a los vecinos, que encuentran productos muy buscados y de excelente calidad”, señaló el coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno.
La propuesta permite que los estudiantes puedan exhibir y comercializar los productos que elaboran como parte de su formación educativa. Además, representa una oportunidad para que los vecinos conozcan el trabajo que se realiza en las escuelas del departamento y accedan a alimentos regionales de calidad.
En ese sentido, Pugno adelantó que los próximos 7 y 8 de agosto será el turno de la escuela Julio Gatica, ubicada en el paraje La Guevarina, en Villa Atuel.
“Son productos tradicionales que identifican a nuestro departamento y que, además, tienen un enorme valor agregado porque detrás hay aprendizaje, trabajo y arraigo”, expresó el funcionario.
Durante las vacaciones de invierno, numerosos turistas se acercaron a la Feria Franca para adquirir productos regionales. La concurrencia reflejó el interés por la producción local y el potencial que tiene este mercado itinerante como espacio para la promoción y comercialización de alimentos elaborados en San Rafael.
La iniciativa también permite generar un contacto directo entre productores y consumidores, sin intermediarios, y fortalecer la economía de quienes trabajan en distintos puntos del departamento.
La Feria Franca Municipal funciona de 8.30 a 13.30 en distintos puntos de San Rafael: