El Hospital Teodoro J. Schestakow realizará una jornada de concientización y acompañamiento familiar

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre la Fisura Labio Alveolopalatina y las Malformaciones Craneales , este jueves 23 de julio se realizará una jornada especial en el Hospital Teodoro J. Schestakow , del departamento de San Rafael .

La actividad se desarrollará durante toda la mañana y tendrá como objetivo generar conciencia, brindar información y promover el acompañamiento integral de los pacientes y sus familias .

Durante la jornada se brindarán diferentes charlas destinadas a reflexionar sobre la importancia del acompañamiento familiar y del trabajo interdisciplinario en el tratamiento y seguimiento de niños con fisura labio alveolopalatina y otras malformaciones craneales.

La propuesta permitirá poner en valor el trabajo conjunto entre profesionales de distintas especialidades, pacientes y familiares , considerado fundamental para alcanzar un abordaje integral.

Encuentro de familias y actividades para niños

Hacia el cierre de la jornada está previsto un encuentro de padres, que tendrá como finalidad favorecer el intercambio de experiencias, inquietudes y herramientas entre las familias.

De manera simultánea, los niños podrán participar de actividades recreativas y lúdicas, pensadas para que disfruten de un espacio de integración y acompañamiento.

¿Por qué es importante este día?

La FLAP es una de las malformaciones congénitas faciales más frecuentes. Su tratamiento no se limita a una sola cirugía. Requiere un acompañamiento multidisciplinario desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye:

Odontopediatría y ortodoncia.

Cirugía plástica y maxilofacial.

Fonoaudiología y logopedia.

Apoyo psicológico.

La odontóloga Silvia Torres Cavallo se refirió a este encuentro en el Hospital Teodoro J. Schestakow