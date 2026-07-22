22 de julio de 2026
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Hospital Teodoro J. Schestakow

El Hospital Teodoro J. Schestakow realizará una jornada de concientización y acompañamiento familiar

La actividad se realizará durante la mañana del jueves 23 de julio en el Hospital Teodoro J. Schestakow e incluirá charlas, un encuentro de padres y propuestas recreativas para niños.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

La actividad se desarrollará durante toda la mañana y tendrá como objetivo generar conciencia, brindar información y promover el acompañamiento integral de los pacientes y sus familias.

Charlas y trabajo interdisciplinario en San Rafael

Durante la jornada se brindarán diferentes charlas destinadas a reflexionar sobre la importancia del acompañamiento familiar y del trabajo interdisciplinario en el tratamiento y seguimiento de niños con fisura labio alveolopalatina y otras malformaciones craneales.

La propuesta permitirá poner en valor el trabajo conjunto entre profesionales de distintas especialidades, pacientes y familiares, considerado fundamental para alcanzar un abordaje integral.

Encuentro de familias y actividades para niños

Hacia el cierre de la jornada está previsto un encuentro de padres, que tendrá como finalidad favorecer el intercambio de experiencias, inquietudes y herramientas entre las familias.

De manera simultánea, los niños podrán participar de actividades recreativas y lúdicas, pensadas para que disfruten de un espacio de integración y acompañamiento.

¿Por qué es importante este día?

La FLAP es una de las malformaciones congénitas faciales más frecuentes. Su tratamiento no se limita a una sola cirugía. Requiere un acompañamiento multidisciplinario desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye:

  • Odontopediatría y ortodoncia.
  • Cirugía plástica y maxilofacial.
  • Fonoaudiología y logopedia.
  • Apoyo psicológico.

La odontóloga Silvia Torres Cavallo se refirió a este encuentro en el Hospital Teodoro J. Schestakow

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