El Hospital Teodoro J. Schestakow realizará una jornada de concientización y acompañamiento familiar

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre la Fisura Labio Alveolopalatina y las Malformaciones Craneales, este jueves 23 de julio se realizará una jornada especial en el Hospital Teodoro J. Schestakow, del departamento de San Rafael.
La actividad se realizará durante la mañana del jueves 23 de julio en el Hospital Teodoro J. Schestakow e incluirá charlas, un encuentro de padres y propuestas recreativas para niños.
En el marco del Día Mundial de Concientización sobre la Fisura Labio Alveolopalatina y las Malformaciones Craneales, este jueves 23 de julio se realizará una jornada especial en el Hospital Teodoro J. Schestakow, del departamento de San Rafael.
La actividad se desarrollará durante toda la mañana y tendrá como objetivo generar conciencia, brindar información y promover el acompañamiento integral de los pacientes y sus familias.
Durante la jornada se brindarán diferentes charlas destinadas a reflexionar sobre la importancia del acompañamiento familiar y del trabajo interdisciplinario en el tratamiento y seguimiento de niños con fisura labio alveolopalatina y otras malformaciones craneales.
La propuesta permitirá poner en valor el trabajo conjunto entre profesionales de distintas especialidades, pacientes y familiares, considerado fundamental para alcanzar un abordaje integral.
Hacia el cierre de la jornada está previsto un encuentro de padres, que tendrá como finalidad favorecer el intercambio de experiencias, inquietudes y herramientas entre las familias.
De manera simultánea, los niños podrán participar de actividades recreativas y lúdicas, pensadas para que disfruten de un espacio de integración y acompañamiento.
La FLAP es una de las malformaciones congénitas faciales más frecuentes. Su tratamiento no se limita a una sola cirugía. Requiere un acompañamiento multidisciplinario desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye: