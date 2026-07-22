22 de julio de 2026
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General Alvear

General Alvear y San Rafael impulsan un nuevo concurso de poesía y cuento

El certamen se realiza junto a escritores de General Alvear y San Rafael y busca promover la producción literaria regional.

Certamen literario Jarilla y Salitre de la edición 2025.

Certamen literario "Jarilla y Salitre" de la edición 2025.

Por Sitio Andino Departamentales

Se anunció la apertura de una nueva edición del tradicional certamen literario "Jarilla y Salitre", una propuesta de cultura que este año celebra 26 años de trayectoria y que se desarrolla de manera conjunta con escritores de General Alvear y San Rafael.

La convocatoria está dirigida a adolescentes y adultos interesados en participar con producciones propias en las categorías de poesía y cuento.

Requisitos para presentar las obras de literatura

  • Los trabajos deberán presentarse en hoja tamaño A4, con tipografía Arial 12.
  • En la categoría poesía, la extensión máxima será de una página, mientras que los cuentos podrán tener una extensión de hasta dos páginas.
  • Las obras deberán respetar las condiciones establecidas por la organización para poder ser evaluadas dentro del certamen.

Cómo realizar la inscripción

Las personas interesadas podrán enviar sus trabajos mediante el enlace habilitado por la organización. También podrán acercarse a Casa Salonia para recibir más información sobre las bases, los requisitos y el proceso de inscripción.

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