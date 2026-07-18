Una familia de Bowen pintó una bandera argentina gigante sobre el asfalto

Noticiero Andino llegó hasta el distrito de Bowen , en General Alvear , para conocer una llamativa obra realizada por los integrantes de la familia Ortega , quienes están al frente de una pinturería de la zona.

Con creatividad, ingenio y un fuerte sentimiento por los colores nacionales, pintaron una bandera argentina gigante sobre el asfalto de calle Alvear , frente a su local comercial.

La obra mide 7 metros de largo por 6 metros de ancho y, debido a sus dimensiones, ocupa una parte importante de la calzada.

La enorme insignia celeste y blanca no tardó en captar la atención de los vecinos del distrito y de quienes circulan por el lugar, hasta convertirse en uno de los nuevos atractivos de Bowen.

Pasión por la Selección de fútbol de argentina

La iniciativa refleja el sentimiento por los colores patrios, la pasión futbolera y el entusiasmo que despertó el Mundial y la participación de la Selección argentina.

La obra también se transformó en un punto elegido por vecinos y visitantes para detenerse, observarla y tomar fotografías. De esta manera, la familia Ortega logró convertir un tramo de calle Alvear en una expresión artística que combina identidad nacional, creatividad y orgullo argentino.