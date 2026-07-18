18 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Bowen

Una familia de Bowen pintó una bandera argentina gigante sobre el asfalto

Los integrantes de la familia Ortega de Bowen pintaron una bandera argentina de 7 por 6 metros sobre calle Alvear, frente a su comercio, y la obra ya atrae todas las miradas.

En una calle de Bowen pintaron la bandera Argentina.

En una calle de Bowen pintaron la bandera Argentina.

Por Sitio Andino Departamentales

Noticiero Andino llegó hasta el distrito de Bowen, en General Alvear, para conocer una llamativa obra realizada por los integrantes de la familia Ortega, quienes están al frente de una pinturería de la zona.

Con creatividad, ingenio y un fuerte sentimiento por los colores nacionales, pintaron una bandera argentina gigante sobre el asfalto de calle Alvear, frente a su local comercial.

Una bandera argentina de grandes dimensiones

La obra mide 7 metros de largo por 6 metros de ancho y, debido a sus dimensiones, ocupa una parte importante de la calzada.

La enorme insignia celeste y blanca no tardó en captar la atención de los vecinos del distrito y de quienes circulan por el lugar, hasta convertirse en uno de los nuevos atractivos de Bowen.

Pasión por la Selección de fútbol de argentina

La iniciativa refleja el sentimiento por los colores patrios, la pasión futbolera y el entusiasmo que despertó el Mundial y la participación de la Selección argentina.

La obra también se transformó en un punto elegido por vecinos y visitantes para detenerse, observarla y tomar fotografías. De esta manera, la familia Ortega logró convertir un tramo de calle Alvear en una expresión artística que combina identidad nacional, creatividad y orgullo argentino.

Temas
Seguí leyendo

Más seguridad y menor consumo: la obra que avanza en la avenida Juan XXIII

Terminó la odisea del gigante de 430 toneladas: el transformador ya está de regreso en San Rafael

Un emblemático club de Godoy Cruz atraviesa una importante renovación

Paso Las Leñas, ciclovías y nuevos corredores: el proyecto que definirá el futuro del sur provincial

Tras los reclamos, trasladaron la Mega Feria de San Carlos: ¿el nuevo predio será definitivo?

El Valle de Uco espera una ola de turistas: qué actividades ofrece

El turismo no despegó en General Alvear, pero hay dos factores que podrían revertirlo

Aceto balsámico: la tradición maipucina que tendrá una celebración anual

Lee además
Loros y catas sobre los cultivos de productores en San Rafael. video

Alerta en las zonas productivas de San Rafael por el avance de catas y loros
Guaymallén demolió una propiedad que servía de aguantadero.

El inmueble de El Sauce que fue derribado por su vínculo con distintos delitos
LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén demolió una propiedad que servía de aguantadero.

El inmueble de El Sauce que fue derribado por su vínculo con distintos delitos

Las Más Leídas

Cómo estará el pronóstico del tiempo hoy 18 de julio en Mendoza.

Precipitaciones y viento Zonda, el pronóstico para este sábado en Mendoza

Avanza la causa en Tupungato: imputaron a la conductora que atropelló a una niña en los festejos

Atropelló a una niña en Tupungato, dio positivo en alcoholemia y ya fue imputada: qué resolvió la Justicia

Tras más de 20 días de viaje, el transformador de 430 toneladas llegó a San Rafael video

Terminó la odisea del gigante de 430 toneladas: el transformador ya está de regreso en San Rafael

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

Mundial 2026: por qué Argentina jugará la final con su camiseta titular frente a España

Argentina apuesta a una tradición que nunca falla en las finales del Mundial: de qué se trata