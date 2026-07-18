18 de julio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén concretó su sexta intervención contra aguantaderos y búnkeres

El Municipio de Guaymallén se encargó de derribar la construcción, retirar los escombros y cerrar el terreno para evitar nuevas ocupaciones o usurpaciones.

Guaymallén demolió una propiedad que servía de aguantadero.

Guaymallén demolió una propiedad que servía de aguantadero.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén demolió una propiedad ubicada en el distrito El Sauce, que era utilizada como aguantadero, para guardar bienes robados y para el consumo de drogas.

El operativo se desarrolló de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, en el marco del protocolo provincial que permite intervenir inmuebles vinculados con actividades delictivas.

Según explicaron las autoridades, la construcción también había sido usurpada en distintas oportunidades y era utilizada para vigilar los movimientos de un centro de salud cercano, que sufrió hechos de vandalismo y robos.

Demolieron un inmueble utilizado como aguantadero en El Sauce

La ministra de Seguridad y Justicia, señaló que el inmueble contaba con numerosos sectores y recovecos que eran aprovechados por personas que ingresaban para consumir estupefacientes, ocultarse o pasar la noche.

“Esta construcción tenía muchos recovecos y se juntaban a consumir estupefacientes. Además, fue varias veces usurpada por malvivientes que querían pernoctar”, afirmó. La funcionaria agregó que, junto a la propiedad, funciona un centro de salud que había sido vandalizado por personas que se ocultaban en el lugar.

“Desde ahí observaban los movimientos del centro de salud para saber cuándo podían ingresar a robar”, explicó Rus.

Cómo fue la intervención del Municipio de Guaymallén

El intendente Marcos Calvente explicó que el Municipio se encarga de la demolición, el retiro de los materiales y el cierre posterior del terreno. “El municipio realiza la demolición, levanta los escombros y luego lleva adelante el cierre para que el terreno no pueda ser ocupado o usurpado. Después queda nuevamente en manos de su propietario”, detalló.

La intervención se realizó en el marco del convenio de colaboración firmado el 10 de abril entre Calvente y Rus, mediante el cual Guaymallén adhirió al protocolo provincial destinado a agilizar el tapiado o la demolición de inmuebles usados con fines delictivos.

El acuerdo forma parte del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, oficializado a fines de enero de 2026.

Es la sexta intervención conjunta en Guaymallén

Calvente aseguró que la demolición realizada en El Sauce representa la sexta intervención conjunta concretada en el departamento durante el último año.

“Realizamos cinco demoliciones de viviendas y el tapiado de una casa, que consiste en cerrar todas las aberturas para evitar que pueda ingresarse a realizar actividades delictivas”, indicó el jefe comunal.

Entre los procedimientos anteriores se encuentran el tapiado de una propiedad en Rodeo de la Cruz y la demolición de otro inmueble ubicado en la esquina de Avellaneda y Quintana, en Villa Nueva.

Rus destacó que Guaymallén es el municipio donde más demoliciones se concretaron mediante este mecanismo. Además, señaló que también se firmaron convenios con Luján de Cuyo, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza, mientras que recientemente se realizó una intervención en Maipú.

Cómo denunciar un aguantadero o búnker en Mendoza

La ministra recordó que los vecinos pueden denunciar inmuebles presuntamente utilizados para cometer delitos ante la Dirección de Relaciones con la Comunidad o a través de los municipios.

A partir de la presentación se inicia un expediente que contempla un análisis jurídico y una evaluación del impacto que la propiedad tiene sobre la seguridad del barrio. “Esto requiere un estudio y establecer de qué manera el lugar afecta la seguridad. En toda la provincia tenemos cerca de 20 intervenciones, la mayoría demoliciones, y solamente tres procedimientos de tapiado”, concluyó Rus.

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