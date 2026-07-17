17 de julio de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza intervino a un prestador de agua potable en Guaymallén

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención administrativa de Lumaco SRL. Las irregularidades detectadas.

El Gobierno de Mendoza intervino a un prestador de agua potable en Guaymallén.

El Gobierno de Mendoza intervino a un prestador de agua potable en Guaymallén.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención administrativa de Lumaco SRL, prestadora del servicio de agua potable en dos zonas de Guaymallén. Así fue establecido por el decreto 1334, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y responde a reiteradas irregularidades detectadas.

La medida es por un plazo de 180 días, prorrogable por igual período, y faculta al Departamento General de Irrigación a ejecutar la intervención a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), a los fines de "restablecer la regularidad en las condiciones" de la prestación que se brinda en Buena Nueva y Bermejo.

Las deficiencias registradas constituyen una "evidente precariedad" por parte de la empresa. Irrigación sostuvo que resultaba necesario adoptar una solución definitiva para garantizar la continuidad, regularidad y calidad del suministro. Los dictámenes técnicos y jurídicos concluyeron que se encontraban reunidas las condiciones previstas en el artículo en la Ley Provincial Nº 9.589 para solicitar la intervención.

Con este decreto, el Gobierno buscará normalizar el servicio de agua potable y avanzar en los mecanismos necesarios para concretar su traspaso a AYSAM. Asimismo, se encomendó a DIRCAS la implementación de todas las medidas operativas que demande el proceso y se dispuso la notificación formal tanto a Irrigación como a la empresa intervenida.

Irregularidades detectadas por el Departamento General de Irrigación

Los problemas en la prestación del servicio se remontan al menos a 2021, según surge del expediente. Ese año, Lumaco SRL informó que la bomba dosificadora de cloro de la planta había sufrido un daño irreversible y que no podía reemplazarla por falta de recursos económicos. La empresa aseguró que, por recomendación de inspectores, instaló un sistema de goteo constante de cloro con un tanque de 20 litros y reforzó los controles del insumo.

Pero ante la continuidad de las deficiencias, en abril de 2024 el EPAS resolvió convocar a terceros interesados en hacerse cargo del servicio de agua potable en el área operada por Lumaco, en el distrito Buena Nueva, Guaymallén. Tras la publicación del llamado, AYSAM manifestó formalmente su disposición a asumir la prestación. Un informe técnico elaborado en 2026 concluyó que la empresa estatal era el operador más adecuado, ya que presta el servicio de cloacas en el barrio Lumaco y Viñas de Bermejo y opera los sistemas de agua y saneamiento en las zonas aledañas.

Las fallas volvieron a evidenciarse a comienzos de este año, cuando el 27 de febrero se rompió el motor de la bomba de profundidad y, como la empresa no pudo resolver el problema, DIRCAS coordinó la intervención de AYSAM, que reemplazó la bomba y restableció el suministro. Sin embargo, inspecciones realizadas el 16 y el 19 de marzo detectaron que el agua seguía distribuyéndose sin cloración porque la bomba dosificadora continuaba fuera de servicio.

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