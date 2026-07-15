Paritarias: ATE bajará a las bases la nueva propuesta salarial

El Gobierno de Mendoza presentó una nueva oferta salarial ante la Asociación de Trabajadores del Estado en medio de las negociaciones paritarias , y el gremio decidió bajarla a las bases. El próximo jueves se conocerá si la propuesta de aumento fue o no aceptada. Qué ofreció el Ejecutivo .

Luego de la reunión del pasado martes en la Subsecretaría de Trabajo entre el cuerpo paritario y los representantes sindicales, en la que ATE rechazó la segunda oferta presentada por considerarla "insuficiente", la Provincia mejoró los números y será analizado en plebiscito.

La propuesta salarial presentada este miércoles por el Ejecutivo para los trabajadores de la Salud comprendidos en el Régimen 15 es:

Los incrementos propuestos serán a partir aplicados tomando como base los haberes y el salario bruto de junio de 2026, excluyendo del cálculo las asignaciones familiares, los ajustes extraordinarios que pudieran haberse liquidado y el adicional por Guardia (ítem 1606).

En cuanto a los trabajadores de la administración central, la nueva oferta consiste en:

11% de aumento sobre el básico de revista, más un 11% en el adicional 077, que va desde la clase 1 a la 8.

En el caso de trabajadores de Rayos X y licenciados en Bioimágenes, el Gobierno ofreció una mejora de alrededor del 40% en el adicional por Mayor Horario, mediante un nuevo cálculo del ítem 1619. Además, se acordó mantener una mesa técnica en diciembre para continuar negociando reclamos vinculados a las condiciones laborales, como la entrega de ropa de trabajo, el pago de la productividad, el pase a planta y otros temas pendientes.

Paritarias

El Ejecutivo reabrió las negociaciones con los representantes de los estatales mendocinos en junio pasado y ya logró cerrar aumentos con distintos gremios, entre ellos, con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el de Trabajadores Viales (Sitravi) y de funcionarios judiciales.