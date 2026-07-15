Paritarias: ATE bajará a las bases la nueva propuesta salarial

El Gobierno de Mendoza presentó una nueva oferta salarial ante la Asociación de Trabajadores del Estado en medio de las negociaciones paritarias, y el gremio decidió bajarla a las bases. El próximo jueves se conocerá si la propuesta de aumento fue o no aceptada. Qué ofreció el Ejecutivo.
Luego de la reunión del pasado martes en la Subsecretaría de Trabajo entre el cuerpo paritario y los representantes sindicales, en la queATE rechazó la segunda oferta presentada por considerarla "insuficiente", la Provincia mejoró los números y será analizado en plebiscito.
La nueva propuesta salarial del Gobierno de Mendoza
La propuesta salarial presentada este miércoles por el Ejecutivo para los trabajadores de la Salud comprendidos en el Régimen 15 es:
7% de aumento para el mes de agosto, aplicado al básico de revista.
4% de aumento para noviembre, aplicado al básico de revista.
Se respetan las escalas porcentuales correspondientes.
Bono no remunerativo y no bonificable, con montos desde $360.000 hasta $150.000, en tres meses.
Los incrementos propuestos serán a partir aplicados tomando como base los haberes y el salario bruto de junio de 2026, excluyendo del cálculo las asignaciones familiares, los ajustes extraordinarios que pudieran haberse liquidado y el adicional por Guardia (ítem 1606).
En cuanto a los trabajadores de la administración central, la nueva oferta consiste en:
11% de aumento sobre el básico de revista, más un 11% en el adicional 077, que va desde la clase 1 a la 8.
En el caso de trabajadores de Rayos X y licenciados en Bioimágenes, el Gobierno ofreció una mejora de alrededor del 40% en el adicional por Mayor Horario, mediante un nuevo cálculo del ítem 1619. Además, se acordó mantener una mesa técnica en diciembre para continuar negociando reclamos vinculados a las condiciones laborales, como la entrega de ropa de trabajo, el pago de la productividad, el pase a planta y otros temas pendientes.
Paritarias
El Ejecutivo reabrió las negociaciones con los representantes de los estatales mendocinos en junio pasado yya logró cerrar aumentos con distintos gremios, entre ellos, con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), el de Trabajadores Viales (Sitravi) y de funcionarios judiciales.