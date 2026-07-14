La carta de Alfredo Cornejo al embajador de Francia tras los dichos de Hebe Casado

El embajador había visitado Mendoza en mayo de 2024, cuando fue recibido por el mandatario.

El gobernador Alfredo Cornejo envió una carta al embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal , en medio del conflicto diplomático que se generó tras un posteo de la vicegobernadora Hebe Casado , que fue interpretado como racista y derivó en su declaración como persona no grata.

La comunicación oficial llega luego de que la Embajada de Francia manifestara su malestar por los dichos de la dirigente mendocina , e incluso el propio Nadal señalara en medios nacionales que esperaba un mensaje por parte del mandatario provincial.

En la nota fechada este martes 14 de julio, Cornejo felicitó al diplomático por el Día Nacional de Francia y aprovechó el contacto para abordar el episodio que generó tensión.

Hebe Casado generó revuelo en Francia por un posteo en sus redes sociales.

En ese sentido, el gobernador fue claro al marcar una posición institucional: “Las expresiones individuales y de carácter personal (...) de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio” , sostuvo en la carta.

Además, remarcó que Mendoza “ha sido, es y seguirá siendo una tierra de apertura”, que rechaza cualquier manifestación discriminatoria y valora la convivencia cultural.

El envío de la carta también funciona como una respuesta al planteo que había realizado el embajador francés, quien días atrás había afirmado que “el racismo no es una opinión, es un delito” y remarcado que no hay lugar para ese tipo de expresiones en la cooperación bilateral.

En distintas entrevistas radiales, Nadal incluso había señalado que no había recibido hasta ese momento ninguna comunicación oficial del Gobierno de Mendoza, la que finalmente llegó hoy.

El origen de la polémica de Francia con Hebe Casado

El conflicto se originó a partir de un posteo de la vicegobernadora en la red social X, luego de un partido del Mundial 2026, en el que calificó a la selección francesa como “un equipo africano flojo de modales” y apuntó contra Kylian Mbappé.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

La publicación generó un fuerte rechazo y escaló a nivel institucional, con la decisión de la Embajada de Francia de limitar su participación en actividades oficiales en Mendoza y evitar encuentros en los que esté presente.

En su carta, Cornejo buscó preservar el vínculo histórico entre Mendoza y Francia, al destacar los lazos culturales, productivos y académicos que unen a ambas sociedades.

En ese marco, ratificó la voluntad de su gestión de mantener abiertos los canales de trabajo conjunto con la representación diplomática, en un contexto de respeto a los principios republicanos y la diversidad.

De esta manera, el Gobierno provincial tomó distancia de los dichos de la vicegobernadora y procuró encauzar la relación institucional con Francia, tras un episodio que generó repercusiones más allá del ámbito local.