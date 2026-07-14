14 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

El Gobierno nacional reúne a la mesa política antes de la sesión del Senado del próximo jueves

Con Karina Milei a la cabeza, la mesa política del Gobierno nacional se reunirá este martes. Los temas en agenda.

El Gobierno nacional reúne a la mesa política antes de la sesión del Senado del próximo jueves.

El Gobierno nacional reúne a la mesa política antes de la sesión del Senado del próximo jueves.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional vuelve a reunir a su mesa política este martes para ordenar la agenda legislativa. Este martes, con Karina Milei, secretaria de la Presidencia, a la cabeza, se encontrará el círculo más íntimo del mandatario en la previa de la sesión prevista en el Senado el próximo jueves.

La semana pasada la mesa política definió que tendrá encuentros periódicos, cada siete días. “Con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria”, señalaron fuentes oficiales, indicó Noticias Argentinas.

Uno de los temas será el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

La mesa quedó conformada por Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, "Lule" Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno, además de querer avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que Milei considera central para esta etapa de su gestión, mantiene en agenda diversos proyectos en el Congreso: cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma electoral, el régimen de Zona Fría, una nueva regla fiscal dentro del Presupuesto 2027 y medidas de desregulación económica.

Temas
Seguí leyendo

Gobierno analiza incluir cambios a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2027

Milei consiguió la foto que buscaba con gobernadores en plena negociación con las provincias para avanzar con sus reformas

Javier Milei buscará el respaldo de los gobernadores este miércoles en Tucumán

El Gobierno confirmó que Manuel Adorni continúa con custodia oficial "por seguridad"

Javier Milei coincidirá con Victoria Villarruel y gobernadores en la vigilia por el 9 de julio

El plan de Caputo para la deuda: qué papel tendrán el FMI y las privatizaciones

El Gobierno suspendió una reunión clave para poder ver el partido de Argentina

Despidos en la CNEA: en Mendoza también hubo desvinculaciones y crece la preocupación por el futuro del organismo

Lee además
El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027.

El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027 por la situación "crítica" del sistema
Javier Milei volvió a convocar a legisladores libertarios.

Javier Milei volvió a convocar a legisladores libertarios por una reforma clave para el Gobierno

Las Más Leídas

Trasladan un transformador de 430 toneladas desde Quilmes hasta San Rafael con un operativo especial video

Mide 100 metros y pesa 430 toneladas: el gigantesco convoy que recorrió el país para llegar a Mendoza

El accidente vial causó conmoción en Tunuyán. 

Choque fatal en Tunuyán: una mujer murió y otra está internada

Mundial 2026: cómo funcionará el comercio y el transporte en Mendoza durante Argentina e Inglaterra.

Mundial 2026: qué pasará con el transporte y el comercio en Mendoza

Temporal extremo en Mendoza: preven hasta 3 metros de nieve en alta montaña y viento Zonda.

Alerta por nieve en Mendoza: prevén un temporal sin precedentes

Nieve en la cordillera malargüina.

Esta semana, un nuevo frente del oeste traerá nevadas a la cordillera mendocina