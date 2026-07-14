El Gobierno nacional reúne a la mesa política antes de la sesión del Senado del próximo jueves.

El Gobierno nacional vuelve a reunir a su mesa política este martes para ordenar la agenda legislativa . Este martes, con Karina Milei , secretaria de la Presidencia, a la cabeza, se encontrará el círculo más íntimo del mandatario en la previa de la sesión prevista en el Senado el próximo jueves.

Se espera que en esta reunión se diagrame la hoja de ruta legislativa tras la salida de Manuel Adornir de la jefatura de Gabinete. El oficialismo prevé que habrá posibilidades de avanzar con varios proyectos pendientes , como el que presentó el pasado lunes Javier Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina .

La semana pasada la mesa política definió que tendrá encuentros periódicos , cada siete días. “Con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria ”, señalaron fuentes oficiales, indicó Noticias Argentinas.

Uno de los temas será el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado , y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal , que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

La mesa quedó conformada por Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, "Lule" Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno, además de querer avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que Milei considera central para esta etapa de su gestión, mantiene en agenda diversos proyectos en el Congreso: cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma electoral, el régimen de Zona Fría, una nueva regla fiscal dentro del Presupuesto 2027 y medidas de desregulación económica.