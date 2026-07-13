13 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Energía eléctrica

Energía eléctrica: el Gobierno prorrogó la emergencia y apuntó a problemas de infraestructura

La medida fue oficializada mediante un DNU publicado este lunes. El Ejecutivo argumentó que persisten problemas técnicos, financieros y de infraestructura que ponen en riesgo la continuidad del servicio eléctrico.

El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027.

El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027.

Por Sitio Andino Energía

El Gobierno nacional decidió extender la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, al considerar que aún persisten condiciones "técnicas y económicas críticas" que afectan al sistema de energía eléctrica. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Los motivos de la prórroga

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que el sistema eléctrico continúa operando con márgenes de reserva muy reducidos. Como ejemplo, menciona que durante los picos de demanda registrados en febrero de 2025 la reserva operativa fue de apenas 4,4%, un nivel considerado insuficiente para responder a contingencias.

A ello se suma el deterioro de la infraestructura. El texto oficial indica que más del 60% de las fallas en el sistema de distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que varias estaciones transformadoras funcionan con niveles de carga superiores al 90%, lo que limita la capacidad de respuesta frente a eventuales fallas.

El Ejecutivo también remarcó que las principales obras para ampliar el sistema de transporte eléctrico, entre ellas nuevas líneas de alta tensión y proyectos estratégicos como AMBA I, requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que consideró necesario mantener las herramientas regulatorias de emergencia.

Subsidios y situación financiera

Otro de los argumentos del Gobierno está vinculado a la situación financiera del sistema energético. Si bien destacó que la tasa de cobrabilidad de la administradora del mercado mayorista eléctrico, CAMMESA, pasó del 48% al 97% gracias a la normalización de la cadena de pagos, advirtió que todavía existe una diferencia importante entre el costo real de generación y el precio que pagan muchos usuarios.

Según el decreto, a mayo de 2026 los usuarios residenciales que reciben subsidios abonaban, en promedio, solo el 24% del costo real del abastecimiento eléctrico. Por ese motivo, el Gobierno sostuvo que la extensión de la emergencia permitirá continuar con la implementación gradual del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a mantener la asistencia para los sectores más vulnerables.

Buscan dar previsibilidad al sector

La decisión también unifica los plazos de la emergencia eléctrica con la vigente para el transporte y distribución de gas natural, ya que ambos sistemas están estrechamente vinculados por la importancia del gas en la generación eléctrica.

El Ejecutivo advirtió que dejar vencer la emergencia podría generar "discontinuidades regulatorias", afectar las inversiones previstas y comprometer la continuidad del servicio público, además de provocar nuevos desequilibrios financieros en el sector energético.

Temas
Seguí leyendo

Argentina Metals Corp., la empresa que explora en Mendoza, se presentó en la Bolsa de Toronto

El mineral que está en cosméticos, pinturas y plásticos: Mendoza busca volver a producirlo

Mientras algunos sectores caen, la minería crece: qué indica el nuevo informe del INDEC

Cómo cambió la estrategia de YPF: menos petróleo convencional y más inversión en Vaca Muerta

Qué es el litio, el mineral que Mendoza podrá empezar a explorar en el proyecto Don Luis, en San Rafael

Lee además
Minería del uranio: Sierra Pintada mantiene controles permanentes y no registra valores fuera de los parámetros normales

Sierra Pintada: qué entidad se encarga de realizar los controles ambientales y qué monitorean
La vaselina continúa siendo uno de los productos más recomendados por dermatólogos de todo el mundo para proteger y reparar la piel.

El derivado del petróleo que sigue siendo uno de los productos más usados en dermatología

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1362 del domingo 12 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1362 del domingo 12 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2436 y números ganadores del domingo 12 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2436 y números ganadores del domingo 12 de julio

El lugar donde ocurrió el trágico episodio. 

Choque, confusión y muerte en un camping de Cacheuta

Otro de los factores que incrementa la complejidad del operativo es el importante movimiento interno de aficionados

La histórica rivalidad que obligó a cambiar todo el operativo de seguridad para la semifinal en Atlanta

Aumento del boleto y refuerzo de controles en el transporte público de Mendoza.

Aumento del boleto y refuerzo de controles en el transporte público de Mendoza