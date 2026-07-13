Energía eléctrica: el Gobierno prorrogó la emergencia y apuntó a problemas de infraestructura

El Gobierno nacional decidió extender la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 , al considerar que aún persisten condiciones "técnicas y económicas críticas" que afectan al sistema de energía eléctrica . La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026 , publicado en el Boletín Oficial.

La prórroga alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y, según el Ejecutivo, busca garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público mientras avanzan las obras de infraestructura y el proceso de normalización económica del sector.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que el sistema eléctrico continúa operando con márgenes de reserva muy reducidos. Como ejemplo, menciona que durante los picos de demanda registrados en febrero de 2025 la reserva operativa fue de apenas 4,4% , un nivel considerado insuficiente para responder a contingencias.

A ello se suma el deterioro de la infraestructura. El texto oficial indica que más del 60% de las fallas en el sistema de distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, mientras que varias estaciones transformadoras funcionan con niveles de carga superiores al 90%, lo que limita la capacidad de respuesta frente a eventuales fallas.

El Ejecutivo también remarcó que las principales obras para ampliar el sistema de transporte eléctrico, entre ellas nuevas líneas de alta tensión y proyectos estratégicos como AMBA I, requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que consideró necesario mantener las herramientas regulatorias de emergencia.

Subsidios y situación financiera

Otro de los argumentos del Gobierno está vinculado a la situación financiera del sistema energético. Si bien destacó que la tasa de cobrabilidad de la administradora del mercado mayorista eléctrico, CAMMESA, pasó del 48% al 97% gracias a la normalización de la cadena de pagos, advirtió que todavía existe una diferencia importante entre el costo real de generación y el precio que pagan muchos usuarios.

Según el decreto, a mayo de 2026 los usuarios residenciales que reciben subsidios abonaban, en promedio, solo el 24% del costo real del abastecimiento eléctrico. Por ese motivo, el Gobierno sostuvo que la extensión de la emergencia permitirá continuar con la implementación gradual del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a mantener la asistencia para los sectores más vulnerables.

Buscan dar previsibilidad al sector

La decisión también unifica los plazos de la emergencia eléctrica con la vigente para el transporte y distribución de gas natural, ya que ambos sistemas están estrechamente vinculados por la importancia del gas en la generación eléctrica.

El Ejecutivo advirtió que dejar vencer la emergencia podría generar "discontinuidades regulatorias", afectar las inversiones previstas y comprometer la continuidad del servicio público, además de provocar nuevos desequilibrios financieros en el sector energético.