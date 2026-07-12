12 de julio de 2026
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Uranio

Minería del uranio: Sierra Pintada mantiene controles permanentes y no registra valores fuera de los parámetros normales

Desde 2019, el complejo minero fabril Sierra Pintada cuenta con un auditor externo para realizar controles ambientales. Qué estudian los profesionales.

Minería del uranio: Sierra Pintada mantiene controles permanentes y no registra valores fuera de los parámetros normales

Minería del uranio: Sierra Pintada mantiene controles permanentes y no registra valores fuera de los parámetros normales

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 Por Sofía Pons

En 1997, las autoridades nacionales decidieron dejar de explotar uranio en Sierra Pintada, San Rafael, debido a factores económicos y los valores del mineral en el mercado. El proyecto cuenta con una Licencia de Parada Prolongada y se avanza en la remediación ambiental, en pos de una reactivación de la explotación.

El estado del complejo minero fabril, en el cual trabajan unas 50 personas, es monitoreado periódicamente por un auditor externo, que en este caso es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Los profesionales de la casa de altos estudios realizan estudios habitualmente desde 2019, cuando se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

"Hacemos monitoreos cada 15 o 20 días y confeccionamos informes bimestrales o trimestrales, dependiendo del movimiento en el complejo. Los estudios son elevados a la unidad de evaluaciones ambientales, son enviados a la Dirección de Minería también y están disponibles en el expediente", contó la ingeniera Laura Lucero, representante de la comisión auditora de la FCAI.

Además, aclaró: "Hacemos monitoreos de aguas que son realizados en el laboratorio de la facultad y en externos. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún valor fuera de los parámetros normales".

Nuestro rol es observar que las tareas que se van realizando en el complejo se hagan de acuerdo a la manifestación que fue aprobada por la DIA y hasta el momento todo se cumple. Nuestro rol es observar que las tareas que se van realizando en el complejo se hagan de acuerdo a la manifestación que fue aprobada por la DIA y hasta el momento todo se cumple.

La ingeniera hizo referencia a las lluvias del último verano que generaron temor en la comunidad: "Estuvimos permanentemente trabajando con la gente del complejo, incluso con personal de Irrigación. Se trabajó de una forma muy profesional y todos los valores han dado dentro de los parámetros normales".

Sierra Pintada, uranio y controles para mayor seguridad

La profesional de la UNCuyo indicó que "un problema muy serio casi que no es viable" en Sierra Pintada debido a la cantidad de mecanismos de seguridad preventivos y de emergencia que alberga el complejo minero fabril. "Cerca de la planta hay represas, que se sabe que están cerca del río, pero hay sistemas de bombeo, han hecho diques de contención nuevos, permanentemente se están evaluando. En el caso de que hubiera algún tipo de vuelco, automáticamente las alarmas suenan, y los técnicos empiezan a trabajar", explicó.

A su vez, resaltó que no solo la UNCuyo realiza monitoreos, sino también la autoridad nacional. "La CNEA tiene, por día, la obligación de realizar monitoreos habituales. Tiene todo un plan que nosotros tenemos que verificar que se ejecute adecuadamente con los tiempos correspondientes", detalló.

El agua de cantera también será tratada en las plantas del complejo.

El agua de cantera también será tratada en las plantas del complejo.

Los estudios que debe realizar la CNEA abordan el material particulado, radio, arsénico, uranio, pH y conductividad en agua. "Se hacen también monitoreos en suelo, que no son tan habituales, pero sobre todo en agua se hacen controles permanentes, tanto en los reservorios del complejo como en los cursos de agua de alrededor", indicó la ingeniera.

Con el 80% de su potencial por explotar, Sierra Pintada sigue siendo la mayor reserva de uranio de la Argentina, y es por eso que el gobierno nacional apunta a su reactivación a futuro, posiblemente mediante capitales privados.

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