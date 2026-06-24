Por qué Nación vuelve a apostar al uranio y qué falta para reactivar Sierra Pintada

"Muchos sanrafaelinos recuerdan lo que significó el auge de la actividad industrial y productiva a partir del funcionamiento de Sierra Pintada", señaló. Sin embargo, el escenario internacional cambió de manera significativa. El crecimiento de la demanda energética mundial, el impulso a la energía nuclear como fuente de generación de bajas emisiones y la necesidad de abastecer centrales nucleares volvieron a colocar al uranio entre los minerales estratégicos.
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La planta de tratamiento de uranio ya está lista.
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La remediación ambiental sigue siendo la prioridad
Antes de pensar en una eventual reactivación, el principal desafío sigue siendo completar la remediación ambiental del complejo. Según explicó Ramos Nápoli, el proceso se encuentra en plena ejecución.
"La remediación está en marcha. Ya se están tratando algunos de los residuos históricos y se está construyendo la infraestructura", aseguró.
El funcionario destacó que durante los últimos meses se registraron avances importantes, entre ellos la impermeabilización del vaso 4 y la construcción de la planta de tratamiento de arsénico y radio, que se espera que esté lista a finales de este año. "No es un plan de obra, es una obra en marcha", remarcó.
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Una de las canteras de Sierra Pintada.
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Además, explicó que las tareas abarcan distintos frentes de trabajo: el tratamiento de las colas de mineral, el manejo del agua de cantera y la gestión de residuos históricos vinculados al procesamiento de uranio.
Si bien algunas intervenciones concluirán en los próximos meses, otras se extenderán durante 2027 y no existe una fecha definitiva para dar por finalizado todo el proceso. "La remediación depende también del flujo de fondos con el que se cuente", señaló.
¿Es necesario terminar la remediación para volver a producir?
Una de las preguntas centrales que surgió durante la recorrida fue si la producción de uranio sólo podrá retomarse una vez concluida toda la remediación. "La producción y la remediación son tareas que perfectamente pueden coexistir. Técnicamente no hay ninguna objeción para que vayan en paralelo", sostuvo Ramos Nápoli.
No obstante, aclaró que cualquier decisión en ese sentido dependerá de las autorizaciones provinciales, de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y de los procedimientos ambientales correspondientes.
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Parte de las instalaciones de Sierra Pintada.
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La licencia social aparece como una condición clave
Más allá de los aspectos técnicos y regulatorios, los funcionarios reconocieron que el futuro de Sierra Pintada dependerá también de la aceptación social del proyecto.
"La licencia social es parte fundamental y es uno de los pilares para que eventualmente esto se reactive", afirmó Ramos Nápoli.
En ese contexto, el funcionario recordó que cualquier proyecto productivo deberá atravesar las instancias de una evaluación ambiental y participación ciudadana previstas por la normativa vigente.
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Parte de las instalaciones de Sierra Pintada.
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Es decir, debe atravesar el proceso de Declaración de Impacto Ambiental, Audiencia Pública y ratificación legislativa.
El uranio volvió a ser estratégico para Argentina
Otro de los mensajes que dejó la visita es que la discusión sobre Sierra Pintada forma parte de una estrategia más amplia vinculada al desarrollo nuclear argentino.
Actualmente, Argentina importa uranio para abastecer a sus centrales nucleares. Sin embargo, el Gobierno nacional considera que el contexto internacional abrió una nueva oportunidad para recuperar capacidades productivas.
"Hoy poder producir hexafluoruro de uranio nos permitiría formar parte de cadenas de valor que a nivel mundial están en jaque por distintos conflictos geopolíticos", explicó Ramos Nápoli.
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El funcionario sostuvo además que el crecimiento de la demanda energética global, impulsado por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los centros de procesamiento de datos, volvió a posicionar a la energía nuclear como una alternativa estratégica.
La ventaja que tiene Sierra Pintada frente a otros proyectos
Para Nación, uno de los principales atributos del complejo sanrafaelino es que cuenta con infraestructura ya desarrollada.
A diferencia de otros yacimientos de uranio del país, Sierra Pintada posee instalaciones industriales, caminos internos, experiencia operativa acumulada y una estructura que podría facilitar una futura reactivación. A esto se suma un capital humano especializado.
"Sierra Pintada cuenta con infraestructura que permitiría ponerla en marcha en un plazo mucho más corto", explicó Ramos Nápoli.
Sin embargo, aclaró que no es el único proyecto de interés para el Gobierno nacional y que la recuperación de la minería de uranio forma parte de una agenda que involucra a distintas provincias argentinas.
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¿Quién explotaría Sierra Pintada?
Otro aspecto que comenzó a quedar definido es el modelo de desarrollo que imagina Nación. Consultado sobre la posibilidad de que el Estado vuelva a explotar directamente el yacimiento, Ramos Nápoli descartó esa alternativa.
"La Nación hoy no cuenta ni es una prioridad que lo haga. La minería de uranio es una actividad que en el mundo llevan adelante los privados", afirmó.
La intención oficial es generar las condiciones para que futuros inversores puedan evaluar la viabilidad económica del proyecto y eventualmente avanzar bajo estrictos estándares ambientales y regulatorios.
Un proyecto que todavía debe superar varios desafíos
Aunque el interés por recuperar la producción de uranio es cada vez más evidente, las autoridades coincidieron en que el camino todavía es largo.
La continuidad de la remediación ambiental, la disponibilidad de financiamiento, la obtención de autorizaciones regulatorias, la participación ciudadana y la búsqueda de inversores aparecen entre los principales hitos que deberá atravesar Sierra Pintada antes de volver a producir.
Treinta años después de su cierre, el histórico complejo de San Rafael vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda energética argentina. Pero antes de convertirse nuevamente en una mina en operación, deberá demostrar que puede compatibilizar desarrollo productivo, seguridad ambiental y aceptación social.