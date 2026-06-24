Por qué Nación vuelve a apostar al uranio y qué falta para reactivar Sierra Pintada

Treinta años después: qué falta para que Sierra Pintada vuelva a producir uranio

La histórica mina de uranio Sierra Pintada vuelve a estar en el centro de la agenda energética nacional. A casi tres décadas de la paralización de la producción, funcionarios nacionales y provinciales recorrieron el complejo ubicado en San Rafael y ratificaron que existe interés en recuperar la actividad , aunque dejaron en claro que todavía quedan importantes desafíos ambientales, regulatorios, económicos y sociales por delante.

Este martes se llevó a cabo una recorrida encabezada por la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , y el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Nápoli , que permitió mostrar el avance de las tareas de remediación ambiental y, al mismo tiempo, exponer cuál es la hoja de ruta que imaginan Nación y Provincia para el futuro del yacimiento.

Uno de los puntos que las autoridades buscaron aclarar es que la paralización de Sierra Pintada en 1995 no estuvo vinculada a problemas ambientales sino a la caída de los precios internacionales del uranio.

Autoridades nacionales, provinciales, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Complejo Fabril Sierra Pintada y de la autoridad regulatoria recorrieron las instalaciones de Sierra Pintada.

"En el 95 se paralizó por una cuestión económica, por una baja en los precios del uranio que hicieron antieconómica la producción", explicó Latorre. La ministra recordó que durante dos décadas Sierra Pintada fue uno de los principales centros de producción de concentrado de uranio del país y tuvo un fuerte impacto en la economía de San Rafael.

"Muchos sanrafaelinos recuerdan lo que significó el auge de la actividad industrial y productiva a partir del funcionamiento de Sierra Pintada", señaló. Sin embargo, el escenario internacional cambió de manera significativa. El crecimiento de la demanda energética mundial, el impulso a la energía nuclear como fuente de generación de bajas emisiones y la necesidad de abastecer centrales nucleares volvieron a colocar al uranio entre los minerales estratégicos.

CNEA Sierra Pintada San Rafael uranio La planta de tratamiento de uranio ya está lista. Sitio Andino

La remediación ambiental sigue siendo la prioridad

Antes de pensar en una eventual reactivación, el principal desafío sigue siendo completar la remediación ambiental del complejo. Según explicó Ramos Nápoli, el proceso se encuentra en plena ejecución.

"La remediación está en marcha. Ya se están tratando algunos de los residuos históricos y se está construyendo la infraestructura", aseguró.

El funcionario destacó que durante los últimos meses se registraron avances importantes, entre ellos la impermeabilización del vaso 4 y la construcción de la planta de tratamiento de arsénico y radio, que se espera que esté lista a finales de este año. "No es un plan de obra, es una obra en marcha", remarcó.

CNEA Sierra Pintada San Rafael uranio Una de las canteras de Sierra Pintada. Sitio Andino

Además, explicó que las tareas abarcan distintos frentes de trabajo: el tratamiento de las colas de mineral, el manejo del agua de cantera y la gestión de residuos históricos vinculados al procesamiento de uranio.

Si bien algunas intervenciones concluirán en los próximos meses, otras se extenderán durante 2027 y no existe una fecha definitiva para dar por finalizado todo el proceso. "La remediación depende también del flujo de fondos con el que se cuente", señaló.

¿Es necesario terminar la remediación para volver a producir?

Una de las preguntas centrales que surgió durante la recorrida fue si la producción de uranio sólo podrá retomarse una vez concluida toda la remediación. "La producción y la remediación son tareas que perfectamente pueden coexistir. Técnicamente no hay ninguna objeción para que vayan en paralelo", sostuvo Ramos Nápoli.

No obstante, aclaró que cualquier decisión en ese sentido dependerá de las autorizaciones provinciales, de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y de los procedimientos ambientales correspondientes.

CNEA Sierra Pintada San Rafael uranio Parte de las instalaciones de Sierra Pintada. Sitio Andino

La licencia social aparece como una condición clave

Más allá de los aspectos técnicos y regulatorios, los funcionarios reconocieron que el futuro de Sierra Pintada dependerá también de la aceptación social del proyecto.

"La licencia social es parte fundamental y es uno de los pilares para que eventualmente esto se reactive", afirmó Ramos Nápoli.

En ese contexto, el funcionario recordó que cualquier proyecto productivo deberá atravesar las instancias de una evaluación ambiental y participación ciudadana previstas por la normativa vigente.

CNEA Sierra Pintada San Rafael uranio Parte de las instalaciones de Sierra Pintada. Sitio Andino

Es decir, debe atravesar el proceso de Declaración de Impacto Ambiental, Audiencia Pública y ratificación legislativa.

El uranio volvió a ser estratégico para Argentina

Otro de los mensajes que dejó la visita es que la discusión sobre Sierra Pintada forma parte de una estrategia más amplia vinculada al desarrollo nuclear argentino.

Actualmente, Argentina importa uranio para abastecer a sus centrales nucleares. Sin embargo, el Gobierno nacional considera que el contexto internacional abrió una nueva oportunidad para recuperar capacidades productivas.

"Hoy poder producir hexafluoruro de uranio nos permitiría formar parte de cadenas de valor que a nivel mundial están en jaque por distintos conflictos geopolíticos", explicó Ramos Nápoli.

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El funcionario sostuvo además que el crecimiento de la demanda energética global, impulsado por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los centros de procesamiento de datos, volvió a posicionar a la energía nuclear como una alternativa estratégica.

La ventaja que tiene Sierra Pintada frente a otros proyectos

Para Nación, uno de los principales atributos del complejo sanrafaelino es que cuenta con infraestructura ya desarrollada.

A diferencia de otros yacimientos de uranio del país, Sierra Pintada posee instalaciones industriales, caminos internos, experiencia operativa acumulada y una estructura que podría facilitar una futura reactivación. A esto se suma un capital humano especializado.

"Sierra Pintada cuenta con infraestructura que permitiría ponerla en marcha en un plazo mucho más corto", explicó Ramos Nápoli.

Sin embargo, aclaró que no es el único proyecto de interés para el Gobierno nacional y que la recuperación de la minería de uranio forma parte de una agenda que involucra a distintas provincias argentinas.

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La palabra de Sergio Dieguez, gerente de Producción de Materias Primas de la CNEA. pic.twitter.com/rfnieBivhr — Sitio Andino (@sitioandinomza) June 24, 2026

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La palabra de Vanesa García, subgerente del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada. pic.twitter.com/QHZaZxoGBy — Sitio Andino (@sitioandinomza) June 24, 2026

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La palabra de Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli), secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía y Ayelen Giomi, subsecretaria de Políticas Naturales. pic.twitter.com/NyZWkAhap6 — Sitio Andino (@sitioandinomza) June 24, 2026

¿Quién explotaría Sierra Pintada?

Otro aspecto que comenzó a quedar definido es el modelo de desarrollo que imagina Nación. Consultado sobre la posibilidad de que el Estado vuelva a explotar directamente el yacimiento, Ramos Nápoli descartó esa alternativa.

"La Nación hoy no cuenta ni es una prioridad que lo haga. La minería de uranio es una actividad que en el mundo llevan adelante los privados", afirmó.

La intención oficial es generar las condiciones para que futuros inversores puedan evaluar la viabilidad económica del proyecto y eventualmente avanzar bajo estrictos estándares ambientales y regulatorios.

Un proyecto que todavía debe superar varios desafíos

Aunque el interés por recuperar la producción de uranio es cada vez más evidente, las autoridades coincidieron en que el camino todavía es largo.

La continuidad de la remediación ambiental, la disponibilidad de financiamiento, la obtención de autorizaciones regulatorias, la participación ciudadana y la búsqueda de inversores aparecen entre los principales hitos que deberá atravesar Sierra Pintada antes de volver a producir.

Treinta años después de su cierre, el histórico complejo de San Rafael vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda energética argentina. Pero antes de convertirse nuevamente en una mina en operación, deberá demostrar que puede compatibilizar desarrollo productivo, seguridad ambiental y aceptación social.