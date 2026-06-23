Se cayó la sesión para interpelar a Adorni: qué mendocinos dieron quórum y quiénes no

La sesión especial convocada para este martes en la Cámara de Diputados de la Nación para interpelar (y avanzar con la moción de censura) al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se cayó por falta de quórum . La oposición reunió 117 legisladores, doce menos de los necesarios , y no logró habilitar el debate.

El escenario final fue el esperado, luego de las negociaciones que había mantenido el oficialismo en los últimos días con los bloques aliados , denominados "dialoguistas", que fueron claves para que La Libertad Avanza gane tiempo respecto al caso de corrupción que rodea al funcionario desde hace meses.

Fracasó por falta de quórum la sesión en Diputados que buscaba avanzar con la interpelación de Manuel Adorni. Se sentaron 117 de los 129 legisladores necesarios. pic.twitter.com/rcGqmZ25Mn

El oficialismo, a través del presidente de la Cámara Martín Menem , selló un acuerdo político con espacios como el PRO, la UCR y sectores provinciales, que no bajaron al recinto.

La excusa: la convocatoria a reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana, donde comenzarán a tratarse los proyectos vinculados a la situación de Adorni. La movida le dio aire a los libertarios, pero también a los aliados, que quedarían expuestos con su votación. Si rechazaban la interpelación, por quedar pegados a un funcionario con casi 80 por ciento de imagen negativa. Si lo acompañaban, por despegarse de Casa Rosada, con la que tienen acuerdos políticos y electorales.

No obstante, la jugada tan solo les otorga algo de tiempo, ya que será difícil que las propuestas opositoras no lleguen al recinto, más tarde o más temprano. Así las cosas, el Ejecutivo sí logró avanzar con una sesión este miércoles, donde se tratarán proyectos de interés del mileísmo, como el Súper RIGI y el acuerdo con los holdouts, pero donde seguramente el caso Adorni sume más episodios en las exposiciones de los opositores.

Cámara de Diputados de la Nación, no hay quórum interpelación Adorni 23-06-26 No hubo quórum en Diputados y se cayó la sesión para avanzar con la interpelación a Manuel Adorni. Foto: NA

Fracasó la sesión para interpelar a Manuel Adorni: qué hicieron los diputados mendocinos

En cuanto a los diez representantes por Mendoza, ocho colaboraron para que la oposición no logre quórum y tan solo dos se sentaron en sus bancas, hasta que no se alcanzó el número necesario.

Además de los cinco libertarios, los dos radicales que responden al gobernador Alfredo Cornejo —Pamela Verasay (presidenta de la bancada de la UCR) y Lisandro Nieri— también se ausentaron. De hecho, todo el bloque partidario (son otros cuatro además de los dos mendocinos) procedió de ese modo. Ambos ya habían quedado en el foco de la polémica en la última sesión de la Cámara Baja, cuando se dio media sanción a la reducción de Zona Fría.

Pamela Verasay cámara de diputados de la Nación Pamela Verasay, presidenta del bloque de la UCR, no dio quórum para interpelar a Adorni. NA

En cuanto a la exmiembro de LLA, hoy integrante de "Provincias Unidas", Lourdes Arrieta, también actuó en línea con la postura del oficialismo. En ese espacio hubo posiciones divididas, aunque la mayoría optó por dar quórum. Incluso quienes tomaron la palabra durante las expresiones en minoría, Pablo Juliano y Esteban Paulón, fueron muy críticos de los pares que decidieron no participar de la sesión.

Embed - Diputado Juliano, Pablo - PROV. UNIDAS - Expresiones en Minoría 23-06-2026

Arrieta, quien desde las elecciones del año pasado se ha mostrado menos crítica del oficialismo que cuando fue expulsada del bloque, ya había anticipado, de algún modo, su postura en un comunicado que publicó días atrás en sus redes.

En el documento sostuvo que no puede haber “doble vara” en el control de los funcionarios y reclamó que la Justicia actúe con independencia. En ese sentido, cuestionó que la política se concentre en nombres propios en lugar de dar respuestas estructurales. E hizo foco en problemáticas sociales que requieren "respuestas urgentes", como la crisis de salud mental, la situación de los afiliados del IOSFA y el deterioro de la calidad de vida en distintos sectores.

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Frente a los escándalos de corrupción que atraviesa nuestro país hace décadas, dejo una reflexión sobre nuestro rol como funcionarios y qué es lo que realmente Argentina necesita. #lunes #adorni #bastaya pic.twitter.com/ETz2v1wqaI — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) June 22, 2026

En línea con todo su bloque, los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro, sí estuvieron en sus bancas para intentar alcanzar el quórum que nunca llegó.

¿Dieron o no dieron quórum? Así actuaron los mendocinos en la sesión por Adorni caída

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza): no dio quórum.

no dio quórum. Mercedes Llano (La Libertad Avanza): no dio quórum.

no dio quórum. Álvaro Martínez (La Libertad Avanza): no dio quórum.

no dio quórum. Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza): no dio quórum.

no dio quórum. Luis Petri (La Libertad Avanza): no dio quórum.

no dio quórum. Lisandro Nieri (UCR): no dio quórum.

no dio quórum. Pamela Verasay (UCR): no dio quórum.

no dio quórum. Lourdes Arrieta (Provincias Unidas): no dio quórum.

no dio quórum. Emir Félix (Unión por la Patria) : dio quórum.

: dio quórum. Martín Aveiro (Unión por la Patria): dio quórum.

adorni Manuel Adorni "zafó" de la interpelación en la Cámara de Diputados.

Caída la sesión, cuándo sería interpelado Manuel Adorni

Lo dicho: el foco se trasladará ahora a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se iniciará un tratamiento más lento y controlado del tema, sin los riesgos inmediatos de una sesión en el recinto.

En paralelo, la oposición buscará sostener el tema en agenda y presionar para que la interpelación avance, mientras también se abre un frente de incertidumbre en el Senado, que tiene convocada una sesión similar para el jueves. Allí la situación es similar a la de la Cámara Baja: el oficialismo logró acordar con aliados que se requieren dos tercios para habilitar el debate, número que difícilmente consiga la oposición. Además, se comprometió a reabrir allí también la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debatirían los proyectos contra Adorni.

De este modo, todo indicara que el Jefe de Gabinete iría finalmente al Congreso el 2 de julio, pero no para ser interpelado (al menos no como pretendía la oposición). Ese día se ha fijado para la presentación de su informe de gestión ante el Senado, en lo que seguramente será un espectáculo digno (nunca más acertada la definición) de "alquilar balcones".